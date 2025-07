Dopo le polemiche sul prezzo maggiorato dei giochi a 80 euro e le recenti segnalazioni di ghosting sul nuovo display, la Nintendo Switch 2 torna al centro della bufera, questa volta per presunti problemi di surriscaldamento.

Come riportato da Notebookcheck e rilanciato da diversi utenti su Reddit, la console raggiunge temperature preoccupanti anche durante sessioni di gioco leggere, soprattutto quando viene utilizzata in modalità Dock. Ed è proprio qui che emergono i problemi più gravi: il Dock, pensato per potenziare le prestazioni e consentire il gioco su schermo esterno, non sembra avere un sistema di ventilazione adeguato, nonostante includa una ventola. Quest’ultima, però, non raffredda la console, ma solo il Dock stesso.

Alcuni utenti segnalano temperature elevate anche solo con l’uso della porta Ethernet, al punto che sia la console che il Dock diventano roventi al tatto. In alcuni casi, l’output video si interrompe del tutto, pur lasciando la console accesa.

La risposta di Nintendo? Invitare i giocatori a mettere la console da parte per farla raffreddare e a verificare che le prese d’aria non siano ostruite. Una soluzione che sa di toppa temporanea, soprattutto considerando che il surriscaldamento si verifica in condizioni d’uso normali.

A pochi mesi dal lancio, la Switch 2 sembra già faticare a convincere su più fronti, tra critiche hardware e prezzi discutibili. Un inizio turbolento che Nintendo farebbe bene a prendere sul serio, prima che il malcontento si trasformi in un danno d’immagine.

Non è solo il Dock a creare problemi. Anche in modalità portatile, la Nintendo Switch 2 sembra soffrire di surriscaldamento, con numerosi utenti che segnalano l’apparizione di un messaggio di avviso sullo schermo prima che il sistema entri automaticamente in modalità riposo.

Questa funzione, apparentemente pensata come misura di sicurezza per proteggere l’hardware, di fatto rende la console inutilizzabile durante le fasi di raffreddamento, bloccando il gioco anche quando la console non è collegata alla Dock. Si tratterebbe di un sistema di throttling termico poco efficiente, che invece di ridurre le prestazioni per abbassare la temperatura, opta per sospendere del tutto l’attività della console.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Per i possessori della Switch 2 si tratta di un segnale allarmante, che va oltre il già discusso problema del ghosting sul display. Se questi episodi di surriscaldamento dovessero aumentare nei prossimi mesi, potrebbero rappresentare una minaccia seria per l'affidabilità del nuovo hardware Nintendo, alimentando il malcontento verso una console lanciata tra grandi promesse e aspettative elevate.

(Image credit: Nintendo)

Il surriscaldamento della Switch 2 rischia di diventare un problema serio

È normale che emergano segnalazioni di surriscaldamento con il lancio di nuovi dispositivi hardware. Chi segue il mondo tech ci è abituato, come nel caso delle prime GPU di nuova generazione o, più direttamente, delle microSD che si surriscaldavano sull’Asus ROG Ally. Questo rende il problema della Nintendo Switch 2 meno sorprendente, ma non per questo meno preoccupante.

Essendo un caso simile, potrebbe bastare un aggiornamento software per risolvere almeno in parte la situazione, proprio come avvenuto con Asus. Tuttavia, non ci sono certezze. Il tempismo è pessimo per Nintendo, già sotto pressione per le polemiche sul prezzo di 80 dollari dei giochi e il ghosting dello schermo della nuova console.

Per chi ha appena acquistato una Switch 2 è lo scenario peggiore immaginabile. Peggio ancora, l’aumento del prezzo della Switch originale in alcuni mercati aggrava la percezione del problema, facendo sembrare questo un momento poco favorevole per investire nella piattaforma.

Se davvero è il Dock a peggiorare il raffreddamento della console, è improbabile che una patch possa risolvere tutto. La situazione è resa ancora più frustrante dal fatto che la Switch 2 non supporta Dock di terze parti, lasciando gli utenti senza alternative reali in caso di problemi termici.

La speranza è che Nintendo intervenga rapidamente, prima che questa grana comprometta definitivamente il lancio della sua nuova console di punta.