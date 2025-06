Xbox Games Showcase 2025: da Black Ops 7 a Persona 4, ecco tutti gli annunci

Il nuovo Xbox Games Showcase ha mantenuto le promesse, regalando una pioggia di annunci per tutti i gusti. Dalla conferma del remake di Persona 4 Revival a Grounded 2, fino al ritorno della saga Black Ops con Call of Duty: Black Ops 7, l’evento ha mostrato il futuro della piattaforma Xbox. Ma non sono mancati titoli più piccoli e originali, come Mudang Two Hearts o At Fate's End.

Durante lo show, parte del Summer Game Fest 2025, è stato anche svelato il nuovo handheld Xbox: Xbox Asus ROG Ally e ROG Ally X, confermando i rumor delle scorse settimane.

Ecco tutti i giochi annunciati:

The Outer Worlds 2 - 29 ottobre 2025

High on Life 2 - inverno 2025

Resonance: A Plague Tale Legacy - in arrivo

Xbox Asus ROG Ally e Rog Ally X - svelati ufficialmente

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

The Blood of Dawnwalker - 2025

Super Meat Boy 3D - 2026

Ninja Gaiden 4 - 21 ottobre 2025

Indy: The Order of Giants - 4 settembre 2025

Beast of Reincarnation - 2026

Clockwork Revolution - data da definire

Grounded 2 - 29 luglio (Game Preview)

Cronos: The New Dawn - fine 2025

Aphelion - 2026

There Are No Ghosts at the Grand - 2026

Age of Mythology Retold - Heavenly Spear - autunno 2025

Mudang Two Hearts - 2026

Planet of Lana 2: Children of the Leaf - 2026

Fallout 76: Gone Fission - in arrivo

Solo Leveling Arise Overdrive - 2025

Aniimo - 2026

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 - 11 luglio

At Fate’s End - 2026

Gears of War Reloaded - 26 agosto

Persona 4 Revival - annunciato

Sea of Thieves: Smuggler’s Tide - aggiornamento agosto 2025

Invincible VS - 2026

Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 16 - in arrivo su Xbox

Keeper - 17 ottobre 2025

Call of Duty: Black Ops 7 - 2025

Il 2025 si preannuncia come un anno ricchissimo per i fan Xbox.