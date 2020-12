State cercando i migliori giochi per Xbox Series X? Siete nel posto giusto. Coloro che sono riusciti a portarsi a casa una Xbox Series X/S staranno di certo navigando alla ricerca dei migliori titoli disponibili al momento e vorranno sapere quali tra questi sono ottimizzati per sfruttare al meglio le specifiche next-gen delle console Microsoft.

Anche se la lista dei titoli disponibili al lancio di Xbox Series X è composta in gran parte da giochi concepiti per Xbox One e titoli di terze parti presenti anche su altre piattaforme, ci sono alcuni giochi ottimizzati che non potete assolutamente perdervi. Alcuni di questi sono accessibili gratuitamente con Xbox Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate, due ottimi servizi in abbonamento che consigliamo a tutti i possessori di console Microsoft.

Non sapete da dove cominciare? Siete fortunati: abbiamo selezionato per voi i migliori giochi Xbox Series X che potete giocare al momento. Alcuni di questi sono concepiti appositamente per le nuove console Microsoft, altri sono titoli Xbox One ottimizzati per Xbox Series X/S. Nella lista sono presenti tutti i dettagli necessari a distinguere queste due categorie di giochi e quali di questi sono presenti su Xbox Game Pass.

Ottimizzato per Xbox Series X/S

Ottimizzato per Xbox Series X/S

Dalle navigazioni fluviali ai saccheggi nei villaggi costieri, con Assassin’s Creed Valhalla rivivrete l'era dei vichinghi in grande stile. Se siete dei fan della cultura nordica e vi siete appassionati a Ragnar guardando la serie TV Vikings, o semplicemente amate conficcare l'ascia nel petto dei nemici, Valhalla potrebbe piacervi molto.

Questo titolo sfrutta al meglio la potenza di Xbox Series X, offrendo una risoluzione 4K nativa a 60fps che non si era mai vista in un titolo Assassin's Creed su console. Anche se il ray-tracing non è il top, la grafica del gioco è sicurament sbalorditiva e mette in luce i grandi passi in avanti fatti dalle console Microsoft. Se non bastasse a convincervi, sappiate che è possibile cimentarvi in gare all'ultimo bicchiere dove dovrete riuscire a bere più del vostro avversario senza finire gambe all'aria. Skål!!!

Se volete saperne di più leggete la nostra recensione completa di Assassin’s Creed Valhalla

(Image credit: Activision)

Ottimizzato per Xbox Series X/S

Ottimizzato per Xbox Series X/S

Altro anno, altro Call of Duty. Ma cosa rende Call of Duty: Black Ops Cold War degno della dicitura next-gen? Beh, per dirne uno, l'ultimo COD ha una grafica pazesca su Xbox Series X e permette di giocare a 60fps con ray tracing e risoluzione 4K, il che significa che potrete giocare con dettagli elevati e ottenere al contempo un livello di fluidità mai vista prima.

Non solo, Call of Duty: Black Ops Cold War, a grande richiesta, reintroduce la modalità zombie amatissima dai fan. Potete anche giocare a 120fps per la prima volta su console, frame rate ideale per chi gioca online a livello competitivo.

Forza Horizon 4 (Image credit: Playground Games)

Ottimizzato per Xbox Series X/S e Xbox Game Pass

Ottimizzato per Xbox Series X/S e Xbox Game Pass

Mentre i primi capitoli della serie Forza erano incentrati principalmente sulle abilità di guida e su una serie di tracciati tirati a lucido, la serie "Horizon" mette sul tavolo un maggior numero di personalizzazioni e l'accesso ai percorsi sterrati.

Forza Horizon 4, l'ultimo titolo della serie, porta avanti questa tradizione consentendo ai giocatori di guidare tra le colline inglesi e li vizia con una vasta gamma di auto esotiche prodotte in numero limitato.

Come ogni open world che si rispetti, l'esplorazione da accesso a dei bonus e si può scegliere tra la modalità campagna e una serie di divertenti sfide che le ruotano intorno.

Nel complesso si tratta di un titolo ben fatto che vale la pena di acquistare.

(Image credit: The Coalition)

Ottimizzato per Xbox Series X/S e Xbox Game Pass

Ottimizzato per Xbox Series X/S e Xbox Game Pass

Gears 5 è un titolo Xbox One ottimizzato per Xbox Series X. Grazie a questo passaggio, la campagna di Gears 5 ha dei tempi di caricamento significativamente ridotti, un gamplay in 4K aa 60fps e dispone del supporto per il ray tracing che migliora nettamente il realismo grafico del titolo.

Probabilmente la cosa che interesserà maggiormente i giocatori di Gears 5è la modalità multiplayer in 4K a 120fps che rende le partite più concitate e scorrevoli che mai. Abbiamo testato sulla nostra pelle cosa vuol dire giocare a 120fps con il supporto di Dolby Atmos di Dolby Atmos ed è un'esperienza che auguriamo di vivere a tutti.

(Image credit: Microsoft)

Ottimizzato per Xbox Series X/S e Xbox Game Pass

Ottimizzato per Xbox Series X/S e Xbox Game Pass

Come The Touryst, anche Ori and the Will of the Wisps è stato riadattato per le console next-gen per sfruttare al meglio il potenziale di Xbox Series X, come la grafica 4K a 120fps accessibile a tutti coloro che possiedono un TV con ingresso HDMI 2.1.

Inoltre, i giocatori possono scegliere se sfruttare la modalità "supersampled" in 6K, che che si traduce in un segnale 4K a 60fps. A quanto pare con questa opzione attiva si raggiungono livelli di realismo estremi.

(Image credit: Enhance)

Ottimizzato per Xbox Series X/S e Xbox Game Pass

Ottimizzato per Xbox Series X/S e Xbox Game Pass

Sarà anche un gioco vecchio di 30 anni, ma Tetris continua a essere uno dei titoli più amati di tutti i tempi. Esistono pochi giochi che creano la dipendenza a cui si è soggetti quando si gioca a Tetris e Tetris Effect: Connected è senza dubbio la migliore versione del gioco mai creata.

Un piacere per occhi e orecchie, Tetris Effect: Connected unisce un concetto classico a un'esperienza audio/visiva next-gen che vi consentirà di viaggiare in un cosmo iper definito grazie alla grafica 4K/60fps e al supporto HDR.

Ciò che rende questo gioco un must buy è senza dubbio la modalità co-op e il multiplayer competitivo online. Tetris è molto divertente da giocare da soli, ma in compagnia o con un avversario riesce a essere persino più entusiasmante.

(Image credit: Frontier Developments)

Disponibile su Xbox Game Pass

Disponibile su Xbox Game Pass

Avete sempre sognato di costruire un parco divertimenti? Bene, Planet Coaster: Console Edition vi permette di fare questo e molto altro. Abbiamo già visto titoli simili, ma Frontier Developments ha portato questo format nell'era delle nuove console.

Potete scegliere se giocare la campagna o missioni singole nelle quali realizzare il luna park dei vostri sogni. Naturalmente, oltre a costruire i parchi divertimenti dovrete anche gestirli controllando il prezzo delle corse e cercando di fard divertire i vostri clienti.

Se vi sono piaciuti Rollercoaster Tycoon o Theme Park World non potete perdervi questo titolo.

(Image credit: Rare)

Ottimizzato per Xbox Series X/S e Xbox Game Pass

Ottimizzato per Xbox Series X/S e Xbox Game Pass

Pur non essendo un gioco next-gen, se giocato su un display 4K HDR, Sea of Thieves rimane uno dei giochi graficamente più appaganti che ci siano in circolazione.

Sea of Thieves ha ricevuto una bella spinta in termini di frame rate grazie all'ottimizzazione per Xbox Series X. La grafica è passata dai precedenti 30fps agli attuali 4K 60fps, un passo in avanti tanto visibile da farlo sembrare un nuovo gioco. Che stiate attraversando acque tempestose o combattendo con degli scheletri sulla costa mentre siete a cerca di tesori, il gioco risulta sempre molto reattivo e godibile che nella versione standard. Ovviamente i benefici sono ancora più visibili in termini di tempi di caricamento.

(Image credit: Shin'en Multimedia)

Ottimizzato per Xbox Series X/S e Xbox Game Pass

Ottimizzato per Xbox Series X/S e Xbox Game Pass

Potreste rilassarvi troppo e rischiare di addormentarvi mentre giocate a The Touryst ma mi raccomando, non fatelo! Il gioco vi vede nei panni di un turista che si sposta tra isole esotiche e posti da sogno per aiutare gli isolani e altri turisti in difficoltà, con l'obiettivo finale di scoprire un antico monumento situato in una di queste isole.

The Touryst è gia uscito su diverse piattaforme ma riesce a dare il massimo su Xbox Series X. I colori e la fedeltà della grafica sono impressionanti,il che non sorprende visto che il gioco gira a 6K/4K su Series X e si adatta alla risoluzione dello schermo. Il risultato è una vivida e divertente esperienza esotica con tempi di caricamento estremamente rapidi che vi farà svagare la mente mentre ammirate la grafica di Series X.

(Image credit: Sega)

Ottimizzato per Xbox Series X/S

Ottimizzato per Xbox Series X/S

I giochi della serie Yakuza hanno sempre mischiato temi per adulti e umorismo estremo e Yakuza: Like a Dragon fa del suo meglio per continuare la tradizione. Nonostante la componente divertente, la storia è caratterizzata da un buon numero di colpi di scena e in generale ha una trama piuttosto interessante. Il sistema di combattimento è stato completamente rivoluzionato e ora si basa sul combattimento a turni, scelta particolarmente riuscita. Ogni personaggio può scegliere tra diverse abilità e deccidere se diventare un musicista o un cantante J-Pop, ognuno dei quali ha delle skill di combattimento specifiche.

Yakuza: Like a Dragon sfrutta la potenza di Xbox Series X per permettere ai giocatori di scegliere tra la modalità normale da 60fps a 1440p, o la "Risoluzione Elevata" che porta la grafica a 4K dimezzando il frame rate a 30fps.

