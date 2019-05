I 40 migliori giochi per PC 2019: i titoli da non perdere assolutamente

Ora che abbiamo la GeForce RTX 2080 Ti e che Intel ha lanciato la sua gamma Coffee Lake Refresh che promette di contenere i migliori processori per il gaming , il 2019 si rivela il momento migliore per immergersi nei migliori giochi per PC. Quindi se volete salire a bordo dei migliori giochi per PC che il 2019 ha da offrire, come Assassin’s Creed: Odyssey oppure Shadow of the Tomb Raider, vi mostreremo cosa c'è in serbo quest'anno.

Abbiamo raccolto 40 dei migliori giochi per PC che potete acquistare oggi. E credeteci quando vi diciamo che vorrete avere questi giochi installati sui vostri PC. Anche se le vostre abilità con la tastiera e il mouse non sono un granché, potrete giocare a molti dei migliori giochi per PC con un controller. Anche se non avete il miglior PC da gaming nel mondo, potrete comunque giocare molti di questi titoli su diverse piattaforme come la Xbox One X , Nintendo Switch e PS4 Pro , probabilmente per tutto il 2019.

Se siete dei nuovi arrivati nel PC gaming, avete scelto il momento migliore per approdare sulla piattaforma. Vi diamo un caldo benvenuto. Nonostante ci siano numerosi elitisti nella comunità del PC gaming, noi di TechRadar crediamo nell'inclusività. Alla luce di questo, immergiamoci nei migliori giochi per PC ai quali potete giocare oggi.

Anche Gabe Carey e Bill Thomas hanno contribuito a questo articolo