Xbox Series X in Italia: tutte le offerte al miglior prezzo

I preordini per Xbox Series X sono ufficialmente aperti e con questi la sfida con Sony e la sua PS5 è entrata finalmente nel vivo.

Xbox Series X verrà messa in vendita il 10 novembre 2020 al prezzo di €499,99. Se volete avere questa console al day-one però è importante vi affrettiate a prenotarla: negli Stati Uniti in poche ore Series X è andata esaurita e, anche se in Italia le cose non sono andate allo stesso modo, attendere troppo potrebbe lasciarvi a bocca asciutta.

Per aiutarvi abbiamo raccolto in un’unica pagina i principali negozi in cui è disponibile Xbox Series X; potrete scegliere quello più vicino a casa vostra per poi ritirare la console a mano, oppure acquistarla presso qualche store online e aspettare trepidanti la consegna direttamente a casa.

Abbiamo raccolto in questa pagina anche informazioni riguardo a Xbox Series S, la sorella minore di Series X pensata esclusivamente per contenuti digitali. Con un prezzo pari a €299,99, non offre risoluzioni 4K, ma rappresenta sicuramente un compromesso più che adeguato per chi vuole una console next-gen ad un prezzo più contenuto.

Dove prenotare Xbox Series X

Oltre a proporvi una lista degli store presso i quali è possibile preordinare Xbox Series X, abbiamo voluto sottolineare eventuali promozioni o servizi interessanti che ogni negozio fisico o store online sta offrendo, in modo da poter scegliere quello più adatto alle vostre esigenze con facilità. A meno di indicazioni differenti, i prezzi per le console sono quelli di listino, che vi ricordiamo essere 499,99€ per Xbox Series X e 299,99€ per Xbox Series S.

