Xbox Series X vs Xbox Series S: console next-gen a confronto

Il confronto Xbox Series X vs Xbox Series S sarà determinante per quei giocatori che, a fine anno, vorranno passare a una console next-gen di Microsoft. Sia la versione standard che la versione economica si rivolgono a un pubblico differente, sia per esigenze che per budget. Scegliere dunque il modello giusto potrebbe non essere così semplice come sembra a prima vista.

Da una parte c’è Xbox Series X, la console Microsoft di punta che avrà una risoluzione 4K e che al momento è la più potente mai arrivata sul mercato. Stando alle specifiche tecniche, l’hardware sembra davvero incredibile e il design stesso, a forma di torre, è qualcosa che non si era mai visto nel settore casalingo. Ad ogni modo, le indiscrezioni più recenti sembrano confermare che il prezzo piuttosto alto la collocherà nella stessa fascia di mercato di PS5 .

Dall’altra parte, Xbox Series S sarà più economica anche se, come prevedibile, di gran lunga meno potente. La console sarà esclusivamente digitale e si dovrà dipendere, per forza di cose, dal negozio Microsoft per qualsiasi acquisto si voglia fare. La casa di Redmond certamente vuole capitalizzare il successo di Xbox Game Pass , il servizio su abbonamento in stile Netflix, e Project xCloud , che permette di giocare in streaming. Il prezzo di Xbox Series S ha comunque sparigliato le carte nella partita per la next-gen, riuscendo a proporre un’alternativa economica a patto di sacrificare la potenza della console.

Per aiutarvi a decidere la versione più adatta alle vostre esigenze, abbiamo voluto mettere a confronto le informazioni sulle due console next-gen di Microsoft, a partire dalle specifiche tecniche sino ad arrivare al prezzo passando per i giochi in arrivo sull’ecosistema Xbox.

Xbox Series X vs Xbox Series S: prezzo

Anche se Microsoft non ha ancora annunciato il prezzo di Xbox Series X, molte indiscrezioni fanno riferimento a una cifra pari a €499,99. La console ha componenti hardware all’avanguardia, ma Microsoft potrebbe decidere di contenere il prezzo per evitare quanto accaduto a Sony nel 2006 con PS3, il cui prezzo di €599 creò non pochi problemi. Il modello di PS5 con il lettore ottico dovrebbe aggirarsi intorno alla cifra di €599, con la versione digitale che dovrebbe costare €100 in meno. Se il prezzo di Series X e quello di PS5 venissero confermati, Xbox avrebbe già un vantaggio di partenza.

Insieme all’annuncio della console economica, l’8 settembre 2020 Microsoft ne ha rivelato il prezzo e ora sappiamo che Xbox Series S sarà decisamente economica. La cifra è stata fissata per €299,99 ed è molto più bassa di quella che era stata prevista dalla maggior parte degli analisti e degli insider dell’industria. Se il prezzo di Xbox Series X dovesse essere confermato a €499, il risparmio di €200 garantito da Series S sarebbe un fattore determinante per molti consumatori.

Xbox Series X vs Xbox Series S: specifiche tecniche

Xbox Series X è una console potentissima sulla carta e potrebbe esprimere al meglio tutto il potenziale della prossima generazione. Ecco le componenti hardware di questa torre di potenza:

CPU: custom AMD a 7 nm 8-core 3,8 GHz (3,6 GHz con SMT)

GPU: 12 teraflops 1.825 GHz (bloccato)

RAM: 16 GB GDDR6

Frame rate: fino a 120 fps

Risoluzione: fino a 8K

Lettore ottico: HD Blu-Ray

Archiviazione: SSD NVMe 1TB

Con una GPU da 12 teraflop capace di raggiungere i 120 fps, Xbox Series X risulta due volte più potente di Xbox One X, l’attuale top di gamma di Microsoft. La console avrà molte funzionalità tipiche della next-gen come il ray-tracing, il rate shading variabile e anche il supporto alla risoluzione a 8K.

Xbox Series X potrebbe quasi ridurre a zero i caricamenti delle partite o, mentre si gioca, di nuovi livelli grazie a un SSD NVMe personalizzato estremamente veloce (anche se non raggiungerà la velocità di I/O di quello PS5). L’SSD è parte di quella che Microsoft definisce Velocity Architecture, che permetterà di riprendere la partita di qualsiasi gioco dal punto in cui era stata sospesa. Il risultato complessivo sarà comunque di una console molto più rapida e reattiva rispetto al passato.

Su Xbox Series X, Microsoft punta inoltre a ridurre al minimo la latenza. Sono presenti, infatti, funzionalità come l’Auto Low Latency Mode (ALLM), per aumentare la velocità degli input dal controller, e il supporto al Variable Refresh Rate (VRR) che sfrutterà lo standard HDMI 2.1 dei televisori.

Microsoft non ha ancora diffuso le specifiche di Xbox Series S, limitandoso a illustrare solo qualche caratteristica. Ad ogni modo, alcune indiscrezioni a riguardo sono arrivate dalla testata TweakTown e dal giornalista di The Verge Tom Warren :

CPU: 8-core a 16 thread Zen 2 con una frequenza di clock di 3,8 GHz

GPU: Navi da 20 RDNA 2.0 CU @ 15.550 GHz

RAM: 10 GB GDDR6 RAM

Frame rate: fino a 120 fps

Risoluzione: 1440p con upscaling 4K

Lettore ottico: assente

Spazio di archiviazione: SSD NVMe 512 GB

Anche se attendiamo l’ufficialità su queste specifiche tecniche, già le sole caratteristiche di Xbox Series S illustrate da Microsoft sono, per certi versi, sorprendenti considerato il prezzo. La console avrà infatti una risoluzione-obiettivo di 1440p invece dei 4K nativi, ma sarà comunque in grado di raggiungere i 120 fps.

Manca, ovviamente, il lettore ottico e lo spazio di archiviazione sarà la metà di quello presente su Xbox Series X. Dobbiamo ammettere che 512 GB ci sembrano davvero pochi per una console solo digitale, ma, di nuovo, sembra proprio che Microsoft voglia fare affidamento su Project xCloud che permette di giocare in streaming attraverso i data center dell’azienda.

Xbox Series X vs Xbox Series S: i giochi

(Image credit: Microsoft)

Ecco la parte più interessante: sia Xbox Series X che Xbox Series S saranno in grado di far funzionare esattamente gli stessi giochi, anche se, com’è naturale, sulla console top di gamma le prestazioni saranno migliori.

I compromessi in termini di grafica che vedremo su Xbox Series S riguarderanno innanzitutto la risoluzione che da 4K passerà a 1440p e probabilmente toccheranno molte altre caratteristiche grafiche. Tuttavia, stando alle indiscrezioni, entrambe le console avranno lo stesso processore AMD personalizzato 8-core a 2,3 GHz.

Questa è la lista dei giochi che sono stati confermati per Xbox Series X e, in automatico, per Xbox Series S:

Halo Infinite

Cyberpunk 2077

Assassin's Creed: Valhalla

Senua’s Saga: Hellblade 2

Outriders

The Lord of the Rings: Gollum

Immortals: Fenyx Rising

Rainbow Six Quarantine

Battlefield 6

Dying Light 2

Gothic

WRC 9

Watch Dogs: Legion

Bright Memory Infinite

Dirt 5

Yakuza: Like a Dragon

Scorn

The Medium

The Ascent

Chorus

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Scarlet Nexus

Second Extinction

Call to the Sea

Far Cry 6

FIFA 21

Hitman 3

Resident Evil 8

Entrambe le console saranno retrocompatibili con i giochi Xbox One, Xbox 360 e Xbox. Dunque, anche se la line-up di giochi next-gen non sarà particolarmente ricca, ci sarà comunque un’enorme libreria di titoli a disposizione. Se avete però versioni fisiche dei giochi, ricordiamo che Xbox One S non avrà un lettore ottico.

Xbox Series X vs Xbox Series S: verdetto

(Image credit: Microsoft)

Microsoft potrebbe avere fatto una mossa vincente. Offrendo due diverse versioni della console per altrettante diverse categorie di giocatori, la scelta per i consumatori sarà molto più ampia e sarà anche più facile accedere all’ecosistema Xbox. Se volete la versione migliore sul mercato, Xbox Series X sarà la scelta principale, a patto di essere pronti a spendere una cifra non indifferente. Se volete invece passare alla next-gen senza spendere troppo, Xbox Series S sarà un ottimo punto di partenza, considerato il prezzo estremamente conveniente.

Microsoft sembra aver realizzato due console ugualmente promettenti, ognuna con punti di forza diverse. Soprattutto, la casa di Redmond sarà in grado di contrastare PS5 su due fronti: il prezzo da una parte e le prestazioni dall’altra. Xbox Series S costerà molto, ma molto, meno rispetto a PS5, mentre Xbox Series X potrebbe avere lo stesso prezzo della console Sony, ma sarà comunque più potente.

Dando delle buone ragioni per un confronto Xbox Series X vs Xbox Series S, Microsoft ha cambiato le carte in tavola rispetto sul tavolo della next-gen che inizialmente sembrava limitato alla sola competizione tra Xbox Series X e PS5. Questo senza dubbio è un punto di vantaggio tutto a favore di Microsoft.