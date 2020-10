Xbox Series S in Italia: tutte le offerte al miglior prezzo

Con l’arrivo ufficiale sul mercato fissato per il 10 novembre, i preordini per Xbox Series S sono ufficialmente aperti e con questi la sfida con Sony e la sua PS5 Digital Edition è entrata nel vivo. La sorella minore di Xbox Series X è considerata infatti la rivale più diretta di PS5 Digital Edition, anche se andando ad analizzare i due prodotti rispondono in realtà a due esigenze di mercato distinte.

Se si confrontano le console Sony next-gen non si hanno differenze in termini di specifiche tecniche, eccezion fatta per il lettore blu-ray: PS5 digital edition non lo prevede, e sarà quindi possibile giocare solo alle edizioni digitali dei titoli, mentre con PS5 potrete dilettarvi anche con le edizioni fisiche dei videogiochi; una differenza non sostanziale in termini di esperienza di gioco, ma che può essere determinante per chi è fedele ai dischi e desidera ampliare il proprio scaffale di titoli anche con la prossima generazione di videogiochi.

Per quanto riguarda le due console Microsoft le differenze sono più sensibili : con Series S sarà possibile giocare solo alle edizioni digitali dei giochi proprio come con PS5 Digital Edition, ma in casa Microsoft hanno deciso di rendere Series S meno potente di Series X, fattore che, come vedremo tra poco, si riscontra anche nel prezzo.

In altre parole, Sony ha pensato a due prodotti del tutto simili, che possono essere considerati gemelli, lasciando la scelta ai propri fan se avere una console in cui utilizzare le edizioni fisiche o no senza alcuna differenza in termini di potenza; Microsoft invece ha preferito realizzare con Xbox Series S una versione depotenziata di Series X, cercando di rispondere alle necessità di molti gamer disposti a rinunciare ad un po’ di prestazioni (soprattutto in termini grafici) a favore di un risparmio sull’acquisto della console.

Ed è proprio l’aspetto economico a rendere interessante Xbox Series S: rispetto a Series X che ha un prezzo di lancio pari a €499,99, Series S potrà essere vostra a partire dal 10 novembre 2020 a 299,99€.

Xbox Series X al miglior prezzo : dove preordinare la console next-gen

Se trovate il prezzo di Xbox Series S allettante e volete avere la console al day-one, sappiate che ci sono tantissimi siti in cui effettuare il preordine. Per aiutarvi abbiamo raccolto i principali negozi in cui è disponibile Xbox Series S; potrete scegliere quello più vicino a casa vostra per poi ritirare la console a mano, oppure acquistarla presso qualche store online e aspettare trepidanti la consegna direttamente a casa.

In questa pagina abbiamo raccolto informazioni anche su Xbox Series X , ma se vorrete preordinarla, vi consigliamo di visitare la nostra pagina dedicata al miglior prezzo su Xbox Series X .

Dove prenotare Xbox Series S

Oltre a proporvi una lista degli store presso i quali è possibile preordinare Xbox Series S, abbiamo voluto richiamare la vostra attenzione su eventuali promozioni o servizi interessanti che ogni negozio fisico o store online sta offrendo, in modo da poter scegliere quello più adatto alle vostre esigenze con facilità. A meno di indicazioni differenti, i prezzi per le console sono quelli di listino, che vi ricordiamo essere 499,99€ per Xbox Series X e 299,99€ per Xbox Series S.

Xbox Series S su GameStop Oltre alla semplice prenotazione di Xbox Series S, GameStop offre la possibilità di ottenere la console next-gen con ben 250€ di sconto. Infatti, se all’atto della prenotazione porterete in permuta Xbox One X e 2 giochi oppure Xbox One X, 1 controller e 1 gioco, Xbox Series S potrà essere vostra a soli 49,98€. Lo stesso sconto con le stesse condizioni è applicabile anche per Xbox Series X.Vedi offerta

Xbox Series S su Amazon Attualmente sul più grande store onine del mondo Xbox series S può essere prenotata alla pagina dedicata . Lo stesso purtroppo non può dirsi per Series X, attualmente non disponibile, ma vi consigliamo di salvarvi la pagina dedicata per ulteriori aggiornamenti.Vedi offerta

Xbox Series S su ePrice ePrice è una piattaforma sicuramente interessante se in questo momento non avete la disponibilità economica per acquistare Xbox Series S; è infatti possibile dilazionare il pagamento della console in 3 o 4 rate. Maggiori informazioni potete trovarle alla pagina dedicata .Vedi offerta