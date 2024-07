Nvidia RTX 5090 non sarà regina? Forse potrebbe tornare una RTX Titan

Nvidia potrebbe avere una scheda grafica RTX Titan in arrivo con la sua linea Blackwell di prossima generazione, se la nuova indiscrezione fosse corretta.

Si tratta di RedGamingTech (RGT) su YouTube, che sostiene che una RTX Titan AI è in lavorazione, e questa affermazione è sostenuta da un altro noto leaker su X, Kopite7kimi (come potete vedere qui sotto).

The big thing exists.July 23, 2024

RGT ci porta anche le stime di aumento delle prestazioni per la gamma RTX 5000, e secondo lo YouTuber, la RTX Titan AI per Blackwell sarà più veloce del 63% rispetto all'attuale GPU di punta, la RTX 4090. Ci teniamo a manifestare un forte senso di scetticismo su tutte queste informazioni, compresa la potenziale esistenza di un Titan, e come osserva il leaker, le configurazioni delle schede grafiche next-gen di Nvidia potrebbero ancora essere modificate prima del rilascio, anche in questa fase relativamente avanzata del processo di sviluppo.

RGT ci dice anche che la RTX 5090 rappresenterà un aumento del 48% rispetto alla 4090, mentre la RTX 5080 sarà circa il 29% più veloce della RTX 4080 Super. Allo stesso modo, la RTX 5070 sarà apparentemente più veloce del 26% rispetto alla RTX 4070 Super.

L'aumento delle prestazioni del 50% circa per la RTX 5090 è notevolmente inferiore rispetto ad altre indiscrezioni (che hanno suggerito un aumento delle prestazioni fino al 70%) ma la maggior parte delle speculazioni si è attestata tra il 50% e il 70%, quindi è in linea con quanto ci si aspettava in precedenza.

Quello che non sappiamo, come ammette il leaker, è se questo dato si basa su un solo benchmark o su una sorta di media: i dati sono stati presentati a RGT così come sono.

Ciò che viene chiarito è che si tratta di stime per le prestazioni di rasterizzazione, ovvero il rendering "normale" in contrapposizione al ray tracing. Nel caso di quest'ultimo, le schede grafiche RTX 5000 di Nvidia faranno passi da gigante in termini di prestazioni (cosa che ci aspetteremmo, in tutta onestà: il ray tracing è il punto di forza del Team Green, oltre ad essere una funzione su cui si spinge molto).

Analisi: Ambizioni titaniche?

Se la RTX Titan AI è davvero reale, utilizzerà lo stesso chip GB202 della RTX 5090, ma la Titan avrà l'intero numero di CUDA Cores abilitati (mentre, come abbiamo già sentito tramite le indiscrezioni, la 5090 è destinata a ridurre un po' il numero completo). È probabile che la Titan abbia anche un bus di memoria più ampio (512 bit, anziché i 448 bit di cui si vocifera nella RTX 5090) e più VRAM. Come sostiene RGT, ciò la renderà più veloce di circa il 10% rispetto alla RTX 5090.

Anche se si può scommettere che sarà più costosa di oltre il 10% rispetto alla 5090, garantito, questa sarà una scheda grafica dal prezzo esorbitante. In effetti, si vocifera già che la RTX 5090 farà lievitare il costo di una GPU Nvidia di punta rispetto al livello raggiunto dalla 4090.

Naturalmente, se l'idea di una RTX Titan AI vi ha entusiasmato, ricordate che non si tratta di una scheda grafica da gioco, o comunque non è per questo che è stata costruita, come chiarisce il nome "AI". Sebbene possa essere la GPU desktop più veloce per i consumatori, è destinata all'uso professionale e sarà ricca di VRAM per soddisfare i creativi e le attività più pesanti come il rendering.

Tuttavia, anche se non si tratta di una GPU GeForce da gioco, questo non impedirà ai giocatori di PC di sceglierla per vantarsi di essere la scheda grafica desktop più veloce in circolazione, anche se l'esborso per un po' di potenza di gioco in più non avrà alcun senso, in termini di valore.

La RTX Titan AI per Blackwell potrebbe comunque non essere realizzata: anche se la fuga di notizie è reale, potrebbe trattarsi di un normale tentativo di Nvidia, come è accaduto con l'attuale generazione Lovelace. Se ricordate, si vociferava sostanzialmente di una RTX 4090 Ti (o Super) e di una nuova Titan e, come ha sottolineato VideoCardz, che ha individuato il video e il tweet di cui sopra, esistevano persino dei prototipi di quest'ultima.

In breve, rimaniamo piuttosto scettici, se non altro perché non siamo sicuri che Nvidia troverà spazio nella sua line-up di GPU next-gen per un Titan di questo tipo, quando probabilmente ha già molto da offrire per potenti schede grafiche AI basate su Blackwell.