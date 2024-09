Hollywood, nuova legge: vietati i deepfake di star defunte senza permesso

La California è a un passo dal definire come e quando i produttori cinematografici e altri soggetti possono utilizzare versioni AI delle celebrità nei loro progetti. Il Senato dello Stato californiano ha approvato l'AB 1836, una legge che impone a chi vuole creare una replica IA di un artista deceduto di ottenere il consenso esplicito della sua famiglia. La legge passa ora al governatore Gavin Newsom, che probabilmente la firmerà grazie al sostegno degli artisti sindacalizzati della SAG-AFTRA e dei gruppi affini.

La legge riguarda qualsiasi ricreazione digitale che utilizzi l'intelligenza artificiale. Potrebbe trattarsi di un'immagine fissa, di un clone vocale che interpreta un nuovo ruolo o persino di un personaggio completo in un film realizzato molto tempo dopo la sua scomparsa. Indipendentemente dallo scopo, i produttori devono ottenere il consenso della proprietà o del rappresentante legale dell'interprete deceduto. Il nuovo disegno di legge arriva subito dopo l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge AB 2602. Questo disegno di legge si concentra sugli artisti viventi e stabilisce regole più severe per il consenso prima che possano essere utilizzate le repliche dell'IA. Insieme, queste proposte di legge rappresentano un crescente riconoscimento della necessità di regolamentare l'impatto dell'IA sia sui vivi che sui defunti nell'industria dell'intrattenimento.

"Per coloro che vorrebbero utilizzare le repliche digitali di artisti deceduti in film, spettacoli televisivi, videogiochi, audiolibri, registrazioni sonore e altro ancora, senza prima ottenere il consenso degli eredi di questi artisti, il Senato della California ha appena detto NO", ha dichiarato la SAG-AFTRA in un comunicato. "L'AB 1836 è un'altra vittoria nella strategia costante della SAG-AFTRA di migliorare le tutele degli artisti in un mondo di intelligenza artificiale generativa".

Fermare il Deepfake prima che sia troppo tardi

Il sindacato ha già incoraggiato accordi basati sulla struttura del disegno di legge anche prima che questo diventi legge. Ad esempio, la SAG-AFTRA e la startup di AI Narrativ hanno stretto una partnership per un nuovo mercato online in cui gli attori possono concedere in licenza le loro voci ai cloni vocali dell'AI, controllando al contempo dove e come le voci vengono utilizzate. Allo stesso modo, lo sviluppatore di voci AI ElevenLabs ha stretto un accordo con le proprietà di diverse star hollywoodiane decedute, tra cui Judy Garland, James Dean, Laurence Olivier e Burt Reynolds, per ottenere i diritti legali sulle loro voci per nuove performance create dall'AI.

L'approvazione del disegno di legge da parte della SAG-AFTRA non sorprende, se si considera l'ultimo anno o giù di lì. L'IA è stata al centro del recente sciopero del sindacato e le protezioni dell'IA sono state inserite nel nuovo modello di contratto generale per la televisione e il cinema. Ma le proposte di legge potrebbero avere un significato molto più importante per il settore dell'IA rispetto alle semplici chiamate di casting deepfake. La California potrebbe stabilire un modello grazie alla forza dell'industria tecnologica e dell'intrattenimento dello Stato. Altri Stati e Paesi potrebbero modellare le proprie normative sulla stessa premessa per semplificare le cose su scala globale.

"L'approvazione di questo disegno di legge, insieme all'AB 2602 dell'inizio di questa settimana, si basa sul nostro mosaico di tutele legali e contrattuali", ha scritto la SAG-AFTRA. "Entrambe le proposte di legge hanno rappresentato una priorità legislativa per il sindacato, a nome dei nostri iscritti e non solo, rendendo obbligatorio il consenso esplicito in California. Non vediamo l'ora che queste proposte di legge vengano firmate dal governatore Gavin Newsom".