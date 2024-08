Nvidia RTX 5060: buone notizie per i gamer, meno energia e più potenza

La serie Nvidia RTX 5000 è stata oggetto di molte indiscrezioni nel corso dell'ultimo anno, con numerose fughe di notizie su prestazioni e specifiche. Grazie a una nuova indiscrezione, potremmo avere alcune informazioni interessanti anche sul consumo energetico della RTX 5060.

Una nuova dichiarazione del presidente Wu Haijun di Shenzen Hasee Computer Co. (che produce desktop, mini-PC e laptop), riportata da VideoCardz, rivela che la GPU RTX 5060 per laptop potrebbe richiedere meno energia rispetto al suo predecessore, la Nvidia RTX 4060. La dichiarazione afferma che la 5060 avrà bisogno di soli 115W di potenza rispetto ai 140W della serie 4000. Il presidente ha anche dichiarato che la 5060 utilizzerà memoria GDDR7, il che non è particolarmente sorprendente se si considera che le fughe di notizie precedenti accennavano più o meno a questa specifica.

Queste nuove informazioni contraddicono una precedente indiscrezione secondo la quale la serie 5000, in particolare la 5060, avrebbe utilizzato molta più energia rispetto alla precedente generazione di schede. La fuga di notizie affermava che la 5060 avrebbe avuto un aumento di 55W, passando a 170W, rispetto alla sua controparte della serie 4000, il che, se fosse stato vero, sarebbe stato un aumento enorme. Speriamo che questa notizia sia più accurata, perché sarebbe una notizia incredibile per i giocatori.

Consumo energetico ridotto, ma a quale costo?

Sebbene il consumo di 115W sia davvero una notizia eccellente, ci sono alcune avvertenze. Sembra che la prossima generazione di SKU GN22-X11 e X9 dovrebbe funzionare a 175W di potenza grafica totale (TGP). Come riferimento, l'attuale generazione ha il nome in codice GN21. Tuttavia, le schede X7, X6, X4 e X2 saranno limitate a 115W di potenza. A quanto pare, l'X7 è un nuovo modello senza una controparte di vecchia generazione, quindi questo potrebbe significare che ci saranno ancora più opzioni per le schede.

Sembra che ci sia anche un rovescio della medaglia per quanto riguarda il consumo energetico, come risulta da altre indiscrezioni trapelate prima. La scheda grafica RTX 5090 potrebbe offrire 16 GB di VRAM, mentre la RTX 5060 ne avrà solo 8 GB. Inoltre, la 5060 rimarrà probabilmente limitata a un bus di memoria a 128 bit, coerentemente con la VRAM inferiore. Se queste notizie sono vere, avrà 8 GB di memoria GDDR7.

Quindi, la 5060 potrà anche consumare molta meno energia, ma non ha alcun miglioramento rispetto alla 4060.

Nvidia dovrebbe utilizzare le GPU GB203, GB205, GB206 e GB207 per la serie RTX 50 mobile. È in fase di sviluppo anche la GB202 con un bus di memoria di 512 bit, che sembra ottima, a meno che non siate giocatori di laptop, perché è improbabile che venga utilizzata per qualcosa di diverso da un desktop.