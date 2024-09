I TV Micro-LED sono ancora la prossima rivoluzione?

I TV micro-LED sono una specie di balena bianca per i maggiori produttori di TV. Questa tecnologia di visualizzazione ha un grande potenziale, promettendo pixel emissivi e contrasto infinito senza sacrificare i livelli di luminosità e i neri profondi. Inoltre, non soffre del degrado delle prestazioni associato ai tipi di display organici, come i migliori TV OLED.

Grazie al modo in cui vengono prodotti i TV micro-LED - con gruppi di "LED su scala micrometrica", o "luci quasi microscopiche" trasferite su moduli LED più grandi - si ottiene un'incredibile quantità di controllo della luminosità a livello di pixel, oltre alla possibilità di riorganizzare i LED in diverse combinazioni modulari.

Tuttavia, il micro-LED è stato presentato come la "next big thing" dei televisori dal 2018, quando Samsung ha rilasciato il suo primo TV micro-LED, The Wall, ma negli anni successivi sono stati fatti pochi progressi per ridurre i suoi enormi costi di produzione.

Stiamo assistendo al lancio di nuovi TV micro-LED: nel 2024, Samsung ha presentato modelli da 76 pollici, 89 pollici, 101 pollici e 114 pollici. Tuttavia, anche la versione più piccola da 76 pollici ha un prezzo di vendita di 90.000 dollari, che è ovviamente molto proibitivo per l'adozione di massa. Il televisore LG Magnit micro-LED , invece, si rivolge esplicitamente a "clienti di lusso", secondo il comunicato stampa dell'azienda . Il prezzo di vendita è di 237.000 dollari ed è disponibile solo nei formati da 118 e 136 pollici.

Il prezzo sembra essere il collo di bottiglia per un'implementazione più ampia dei micro-LED. Nel giugno 2024, ETNews ha riferito che Samsung ha comunicato ai partner di produzione che i costi di produzione devono essere ridotti del 90% per rendere i micro-LED competitivi nell'attuale mercato televisivo. E sembra che sia LG che Samsung, i principali promotori dello sviluppo dei micro-LED, stiano per il momento riducendo gli investimenti in questa tecnologia (via FlatPanelsHD).

Perché tanto clamore per il micro-LED? Beh, a parte i costi, risolve molti dei problemi che affliggono le principali tecnologie di visualizzazione televisiva, o almeno lo faceva quando gli investimenti nello sviluppo dei micro-LED erano ancora in corso. Per capire cosa è cambiato, dobbiamo parlare di OLED.

Soluzione a un problema mancante

(Image credit: Sam Rutherford, Endgadget)

L'OLED è emersa come la tecnologia TV premium del decennio. Sebbene gli schermi OLED siano ancora più costosi dei tradizionali display LCD-LED, è ora possibile ottenere un eccellente televisore OLED per meno di 1.000 euro, e in una varietà di dimensioni diverse. E anche i televisori OLED di prezzo medio tendono a offrire eccellenti specifiche di visione e di gioco, da risoluzione 4K e frame rate di 120Hz a Dolby Vision HDR.

L'OLED offre un contrasto infinito con neri davvero profondi, grazie alla capacità di spegnere completamente i pixel, e un'eccellente riproduzione dei colori. Il problema principale che affligge l'OLED è la sua luminosità storicamente scarsa, che lo rende ottimo per le serate al cinema ma mediocre per la visione diurna.

Tuttavia, nel corso degli anni la luminosità degli OLED è aumentata, sia con gli schermi OLED tradizionali (l'LG C4 di quest'anno ha superato i 1.000 nits di luminosità di picco nella nostra recensione) sia con gli ibridi OLED-QLED come il Samsung S95D, che ha raggiunto quasi 1.900 nits nel nostro test.

Ciò rende la promessa del micro-LED - i vantaggi delle tecnologie di visualizzazione emissive, senza gli svantaggi dei display organici - un po' meno certa, soprattutto quando un televisore micro-LED costa 10-20 volte di più di un OLED di dimensioni simili.

Il futuro dei TV micro-LED

(Image credit: Future)

Durante la partecipazione al CES 2024 all'inizio di quest'anno, un rappresentante di TCL ci ha detto che probabilmente i TV micro-LED sono ancora lontani 5-10 anni dall'essere commercialmente validi, e chissà quanto tempo ancora prima che questi TV siano effettivamente accessibili per la maggior parte delle persone. A seconda dello sviluppo delle tecnologie OLED e mini-LED nei prossimi anni e delle decisioni di investimento dei maggiori produttori di TV, potremmo non arrivare mai a questo punto.

Finché un televisore micro-LED costerà quanto una piccola casa, sarà appannaggio di miliardari, supercattivi o set di produzione hollywoodiani che utilizzano la tecnologia micro-LED per sostituire il green screen, piuttosto che di semplici appassionati di TV alla ricerca di un buon sistema di home cinema. Quindi non aspetteremmo il micro-LED piuttosto che prendere uno dei migliori televisori già disponibili oggi.

Il problema più grande di Micro-LED è che la concorrenza è così forte, il che sembra un buon problema per la maggior parte degli acquirenti di TV.