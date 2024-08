Le RX 7400 e 7300 non arriveranno, a quanto pare

Se speravate che AMD lanciasse delle nuove GPU RDNA 3 economiche nel prossimo futuro, abbiamo brutte notizie: purtroppo, le ultime notizie che circolano sono che questo non accadrà.

In precedenza ci erano giunte voci di un'espansione della gamma di schede grafiche della generazione attuale, con la possibilità che AMD faccia debuttare una RX 7400 e una RX 7300 - ma non secondo Benchlife.

Un rapporto del sito cinese di tecnologia - aggiungere il condimento appropriato - sostiene che queste GPU "non sono nella lista di sviluppo di nessun partner AIB", cioè dei produttori di schede grafiche in Cina.

Se le cose stanno davvero così, a questo punto significa che i presunti sfidanti per entrare nella nostra lista delle migliori GPU a prezzi più accessibili probabilmente non si faranno, almeno non sotto forma di release consumer (prodotti in scatola sugli scaffali).

In teoria rimane la possibilità che queste GPU di fascia bassa vengano prodotte per gli OEM (produttori di PC di terze parti, in modo che queste aziende possano inserirle direttamente in macchine precostruite), ma anche questo sembra improbabile, soprattutto perché Benchlife aggiunge che non c'è stata alcuna conferma dell'esistenza di tali modelli da parte dei principali OEM (Dell, HP e Lenovo).

Piuttosto, il rapporto osserva che tutti (in termini di produttori di schede grafiche) sono concentrati sul lancio di prodotti RDNA 4 di nuova generazione.

Analisi: un equivoco?

Sebbene si tratti solo di un singolo rapporto - e non proviene nemmeno da una delle nostre fonti preferite, anche se non scartiamo assolutamente Benchlife - sembra piuttosto cupo sulle possibilità di queste schede grafiche di cui si parla.

Quindi, cosa sta succedendo e perché le voci precedenti erano già circolate? È possibile che AMD abbia cambiato idea e che avesse in programma una RX 7400 e una RX 7300, che però non sono mai state realizzate. Potrebbe anche essere un segno che il calendario per la distribuzione di RDNA 4 è stato anticipato?

Sembra un'ipotesi troppo azzardata, ma possiamo comunque sperare: le ultime speculazioni sul rilascio delle GPU di nuova generazione di AMD affermano che questo non avverrà prima dell'inizio del 2025, con un reveal al CES 2025, potenzialmente. (Anche se c'è un barlume di speranza che RDNA 4 possa arrivare più tardi, nel 2024, e forse - solo forse - questa voce aggiunge un tocco di peso a questa prospettiva).

Come sottolinea VideoCardz, che ha individuato la notizia, è possibile che ci sia stata un po' di confusione su quali GPU AMD abbia in cantiere per il prossimo futuro (dato che la fuga di notizie originale parlava di varianti Radeon Pro delle schede). In altre parole, è possibile che non ci siano mai stati piani per un modello consumer.

Tuttavia, potremmo trovare un modello di RDNA 3 di fascia bassa nei PC precostruiti - c'è ancora qualche speranza che ciò accada, se leggiamo correttamente il rapporto (tenendo presente che si tratta di una traduzione, il che introduce sempre qualche dubbio in più). Tuttavia, tutto sommato, questo non sembra probabile e lo scenario più probabile a questo punto sembra essere che le prossime schede grafiche che vedremo da AMD siano imodelli RDNA 4 - a meno che questo rapporto non ci stia portando completamente fuori strada.