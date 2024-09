Intel Lunar Lake pronti alla sfida, batteria che dura tutto il giorno e AI

Intel ha presentato la sua ultima serie di processori mobili, la serie Intel Core Ultra 200 (nota come Lunar Lake), questo pomeriggio in occasione di un evento a Berlino prima dell'inizio dell'IFA 2024.

Il nuovo system-on-a-chip (SoC) promette un sostanziale aumento delle prestazioni rispetto alla serie Intel "Meteor Lake" Core Ultra 100 dello scorso anno, oltre a prestazioni competitive nei confronti dell'arcirivale AMD e del nuovo arrivato Qualcomm nel mercato dei laptop sottili e leggeri.

Con il lancio dei chip Intel Core Ultra 200, produttori di laptop come Lenovo, Asus e altri stanno iniziando i preordini già da oggi, con consegna e disponibilità in negozio a partire dal 24 settembre.

I nuovi chip sono stati annunciati originariamente al Computex 2024 di giugno e ora abbiamo molti più dettagli sull'architettura e sulle prestazioni di questi chip. La microarchitettura di Lunar Lake è stata completamente ricostruita da zero, con una nuova attenzione per l'efficienza energetica e, allo stesso tempo, con il tipo di aumento delle prestazioni di generazione in generazione che ci si aspetta da una nuova linea di processori.

A titolo di esempio di questo connubio tra prestazioni ed efficienza, Intel ha dichiarato che per i chip che funzionano a 20W, che si aggirano intorno alla fascia media del mercato dei laptop, un chip Lunar Lake a 8 core single-threading eguaglierebbe le prestazioni di un chip Meteor Lake a 22 core multi-threading. Ciò è dovuto al triplo delle prestazioni per thread che la nuova architettura Lunar Lake offre rispetto ai chip Meteor Lake di ultima generazione.

Prestazioni serie su tutta la linea

Swipe to scroll horizontally Intel Lunar Lake Specs Processore SKU P-Core LPE-Core Core/Thread Frequenza massima del P-Core Turbo Frequenza massima E-Core Turbo Cache totale Intel Core Ultra 9 288V 4 4 8/8 5.1 3.7 12 Intel Core Ultra 7 268V 4 4 8/8 5.0 3.7 12 Intel Core Ultra 7 266V 4 4 8/8 5.0 3.7 12 Intel Core Ultra 7 258V 4 4 8/8 4.8 3.7 12 Intel Core Ultra 7 256V 4 4 8/8 4.8 3.7 12 Intel Core Ultra 5 238V 4 4 8/8 4.7 3.5 8 Intel Core Ultra 5 236V 4 4 8/8 4.7 3.5 8 Intel Core Ultra 5 228V 4 4 8/8 4.5 3.5 8 Intel Core Ultra 5 226V 4 4 8/8 4.5 3.5 8

Per quanto riguarda la grafica, Intel promette prestazioni grafiche fino al 50% migliori dai nuovi core grafici Intel Xe2 (la stessa architettura che alimenterà le GPU desktop Intel Battlemage di prossima generazione) rispetto ai core Xe1 di Intel Meteor Lake. Questo include migliori prestazioni di ray-tracing in tempo reale che, se combinate con la grafica Intel XeSS upscalata, potrebbero rendere possibile giocare a giochi per PC con ray-tracing a 1080p con impostazioni grafiche medio-basse su una GPU integrata.

E non possiamo certo trascurare le prestazioni della NPU di Lunar Lake, dato che il nuovo PC Copilot+ AI di Microsoft ha rappresentato una delle principali innovazioni nel campo dell'informatica nel 2024. In termini di prestazioni della NPU, Intel Lunar Lake arriva a 48 trilioni di operazioni al secondo (TOPS), che è tra le NPU più veloci attualmente sul mercato (il chip concorrente Snapdragon X Elite di Qualcomm offre 45 TOPS) e Intel afferma che le prestazioni delle applicazioni reali in applicazioni come Adobe Lightroom e il plug-in Stable Diffusion di GIMP sono sostanzialmente migliori rispetto alla concorrenza.

Si tratta di computer portatili, dopotutto, e forse la caratteristica più importante di questo chip è la durata della batteria: Intel afferma che un computer portatile Lunar Lake può raggiungere le 20,1 ore di durata della batteria, un valore sostanzialmente superiore a quello di qualsiasi altro computer portatile basato su Intel e in netto contrasto con gli ultimi anni in cui la durata della batteria dei computer portatili è passata in secondo piano rispetto alle prestazioni di fascia alta.

Naturalmente non è stato effettuato alcun test indipendente, quindi per il momento prendete tutto con le molle, ma vista la posta in gioco per Intel, Lunar Lake rappresenta almeno un'importante dimostrazione di forza nel mercato dei PC con intelligenza artificiale.

Swipe to scroll horizontally Numero del processore Built-In GPU Xe2 Cores Frequenza massima (GHz) XMX Ai PTOPS Motori di calcolo neurale NPU AI TOPS Capacità di memoria Potenza base del processore (W) Potenza massima (W) Intel Core Ultra 9 288V Intel Arc 140V GPU 8 2.05 67 6x Gen4 48 32 30 37 Intel Core Ultra 7 268V Intel Arc 140V GPU 8 2.0 66 6x Gen4 48 32 17 37 Intel Core Ultra 7 266V Intel Arc 140V GPU 8 2.0 66 6x Gen4 48 16 17 37 Intel Core Ultra 7 258V Intel Arc 140V GPU 8 1.95 64 6x Gen4 47 32 17 37 Intel Core Ultra 7 256V Intel Arc 140V GPU 8 1.95 64 6x Gen4 47 16 17 37 Intel Core Ultra 5 238V Intel Arc 130V GPU 7 1.85 53 5x Gen4 40 32 17 37 Intel Core Ultra 5 236V Intel Arc 130V GPU 7 1.85 53 5x Gen4 40 16 17 37 Intel Core Ultra 5 228V Intel Arc 130V GPU 7 1.85 53 5x Gen4 40 32 17 37 Intel Core Ultra 5 226V Intel Arc 130V GPU 7 1.85 53 5x Gen4 40 16 17 37

Una grande opportunità per Intel in un momento particolarmente impegnativo

Dopo aver annunciato negli ultimi mesi importanti licenziamenti e misure di riduzione dei costi in tutta l'azienda, Intel avrebbe davvero bisogno di una vittoria.

Dopo che Qualcomm ha fatto il botto nel mercato dei laptop con i suoi SoC della serie Snapdragon X ei Ryzen AI 300 di AMD battendo Intel, quest'ultima è rimasta l'unica dei tre grandi produttori a rilasciare i propri processori AI per computer portatile. Intel vorrebbe far credere che il meglio sia stato lasciato alla fine, e le prestazioni dichiarate per i nuovi Lunar Lake sono certamente convincenti.

Se Intel sarà in grado di mantenere le promesse fatte oggi, non solo manterrà il suo status di primo produttore di chip per computer portatili in un mercato che domina assolutamente per quota di mercato, ma si darà un'importante spinta verso il 2025, dove la concorrenza di AMD e Qualcomm si preannuncia feroce.