Hisense lancia HT Saturn, sfida aperta al Sony Bravia Quad

Hisense ha presentato il proprio sistema di diffusori surround 360, denominato HT Saturn, come alternativa al Sony Bravia Theater Quad (come riportato da FlatpanelsHD).

Il sistema, presentato all'IFA 2024, è composto da quattro diffusori wireless, un subwoofer e una scatola di controllo - simile al Sony Bravia Theater Quad, anche se il Quad non è dotato di subwoofer (ma può essere abbinato ai subwoofer wireless SA-SW3 e SA-SW5).

Hisense conferma una potenza di 720 W, che supera di gran lunga i 504 W dichiarati dal Quad. L'HT Saturn supporterà sia i formati audio Dolby Atmos che DTS:X.

Se l'HT Saturn seguirà gli stessi processi del Theater Quad, la centralina di controllo sarà il punto in cui verranno effettuati i collegamenti (come l'HDMI per il televisore) e trasmetterà poi in modalità wireless il segnale audio ai quattro diffusori e al subwoofer.

Questo sistema sarà un'espansione della gamma di soundbar di Hisense, che comprende la Hisense AX5125H,una delle migliori soundbar disponibili.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni su specifiche, prezzi o data di uscita, ma non mancheremo di tenerlo d'occhio.

Prezzo e prestazioni

Siamo rimasti impressionati dal Sony Bravia Theater Quad, ma il suo prezzo elevato non è certo un problema. (Image credit: Future)

L'obiettivo principale dell'HT Saturn sarà quello di fornire un notevole upgrade rispetto al fantastico Hisense AX5125H.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

L'HT Saturn costerà probabilmente molto di più, ma visti i prezzi abituali di Hisense, sarà probabilmente estremamente competitivo con il Sony Bravia Theater Quad.

La prospettiva di un'alternativa economica al Quad è comunque entusiasmante e quando abbiamo ascoltato il Quad in azione, siamo rimasti adeguatamente colpiti dalle sue capacità di suono surround. Non ci è sembrato in grado di battere il Bravia Theater 9 abbastanza da giustificare il notevole aumento di prezzo, ma quando l'abbiamo abbinato al Sony Bravia 9 (l'ammiraglia 2024 di Sony) e l'abbiamo usato come diffusore centrale nella configurazione Quad, quest'ultimo ha assunto un altro livello.

Non è chiaro se HT Saturn di Hisense farà qualcosa di simile con i propri TV, come l'Hisense U8N, uno dei migliori televisori usciti finora nel 2024, ma se riuscirà a fare questo a un prezzo più accessibile, allora segnatevelo. Abbiamo grandi speranze dopo aver visto cosa è riuscito a fare Hisense con l'AX5125H.