Il SoundLink Home di Bose è arrivato: audio di qualità in formato portatile

Bose è stata una delle prime aziende a lanciare un diffusore Bluetooth portatile di grande impatto: il SoundLink Mini del 2013. Ho avuto il mio per quasi un decennio e ha costantemente superato i suoi rivali più recenti, offrendo un suono sorprendentemente potente e profondo. La sua struttura robusta gli ha permesso di resistere a anni di trattamenti avversi. Era il Nokia 3310 dei diffusori Bluetooth, quindi sono rimasto particolarmente curioso di vedere l'arrivo della nuova aggiunta alla famiglia SoundLink: il Bose SoundLink Home.

Il SoundLink Home è leggermente più grande del Mini, con dimensioni di 8,5 pollici in larghezza, 4,4 pollici in altezza e 2,3 pollici in profondità. Tuttavia, rimane compatto, più o meno come un libro in brossura, e pesa poco meno di due chili. Grazie a queste caratteristiche e alla batteria ricaricabile, risulta facile da trasportare. E non ho dubbi che questo diffusore offrirà un ottimo suono: Bose è rinomata per la sua capacità di far suonare in modo potente anche i diffusori di piccole dimensioni.

Bose SoundLink Home: caratteristiche principali e prezzi

Come si può notare dall'immagine, il SoundLink Home è un diffusore di grande eleganza. È disponibile in due finiture, argento e grigio, con quest'ultimo che ricorda il peltro. Entrambi i modelli sono dotati di un supporto integrato e di un microfono per le chiamate e il controllo vocale.

All'interno, il diffusore ospita un trasduttore a gamma completa e due radiatori passivi, che, secondo Bose, garantiscono bassi profondi e "un'esperienza sensoriale che sfida le sue dimensioni".

La connettività è supportata da Bluetooth 5.3, mentre la durata della batteria è di nove ore. Sebbene questo tempo possa sembrare limitato, è chiaro che il dispositivo non è progettato per essere utilizzato durante un fine settimana fuori casa, ma piuttosto per un impiego domestico. La ricarica avviene tramite il connettore USB-C, richiedendo quattro ore per una carica completa. Lo stesso connettore può essere utilizzato per collegare il diffusore a un laptop o a un'altra sorgente musicale, e consente anche di accoppiare due SoundLink Home per creare una colonna sonora stereo.

Il SoundLink Home di Bose è disponibile immediatamente negli Stati Uniti al prezzo di 219 dollari. Non abbiamo ancora conferma di un lancio a livello mondiale, ma ci aspettiamo notizie a riguardo in futuro.