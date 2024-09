Windows 11, la funzione Recall sarà obbligatoria

A quanto pare, Windows 11 non offrirà un'opzione per disinstallare la discussa funzione Recall, mentre alcuni indizi in una build di anteprima sembravano suggerire che avrebbe potuto farlo, almeno in alcune regioni.

Deskmodder, un sito tedesco di tecnologia, ha recentemente segnalato l'opzione in una nuova anteprima di Windows 11 24H2, il grande aggiornamento di previsto per la fine dell'anno.

Questo ha spinto Brandon LeBlanc di Microsoft, senior product manager di Windows, a contattare The Verge con una dichiarazione per chiarire: "Siamo consapevoli di un problema in cui Recall è erroneamente elencato come opzione nella finestra di dialogo 'Attiva o disattiva le funzionalità di Windows' nel Pannello di controllo". Questo problema sarà risolto in un prossimo aggiornamento".

Quindi, presumibilmente nella prossima build di 24H2 questa opzione sarà rimossa dal pannello di controllo.

La funzione Recall di Windows 11 è essenzialmente una ricerca alimentata dall'intelligenza artificiale che prende regolarmente screenshot dell'attività sul PC e li usa per trovare le cose, andando ben oltre la portata di una tipica ricerca di Windows (e no, non è difficile, siamo d'accordo).

Il problema è che Recall ha fatto scalpore e ha suscitato un sacco di preoccupazioni fin dal suo annuncio, al punto che Microsoft ha ritirato i piani per il suo debutto (in anteprima) con i PC Copilot+ e poi l'ha eliminato dalle build di prova di Windows 11. Ora tornerà in test, a ottobre, quindi preparatevi per altre ondate di polemiche (senza dubbio).

Va inoltre sottolineato che Recall riguarda solo i PC Copilot+, anche se è probabile che molti altri computer avranno la NPU (e la sicurezza) necessarie per essere classificati come dispositivi di questo tipo.

Analisi: L'opzione di rimozione è stata rimossa

Ci risulta difficile credere che Microsoft includa una scelta per eliminare completamente Recall da Windows 11, quando il gigante del software può semplicemente offrire un'opzione per disabilitarlo (lo schema precedentemente in vigore). Rimuovere l'intero funzionamento di Recall da un PC Windows significherebbe rendere più complicato attivarlo, nel caso in cui un utente lo scarichi, e poi magari cambiare idea in un secondo momento - uno scenario di nicchia, forse, ma comunque, perché Microsoft dovrebbe facilitare tale opzione di disinstallazione?

Probabilmente non lo farebbe, ma l'azienda potrebbe essere costretta a farlo nell'UE, dove le normative sui dati e sulla privacy potrebbero contrastare Recall più duramente che in altre regioni. Se questa opzione è un bug, tuttavia, significa che gli utenti europei avranno la possibilità di scegliere altrove o semplicemente che non avranno Recall? Oppure potrebbe non esserci alcuna differenza per gli utenti dell'UE? È possibile.

Va detto che anche questo è un bug un po' strano (non che i bug strani che si abbattono su Windows siano una novità assoluta, naturalmente). Qualunque cosa stia accadendo, alcuni erano contenti di vedere la possibilità di eliminare Recall e ora che Microsoft ha chiarito che ciò non sta accadendo, probabilmente non saranno molto contenti che la funzionalità rimanga in background sul loro PC.

Il timore di alcuni è che la funzione finisca per essere attivata in futuro, o piuttosto che la presenza concreta di Recall, incorporato in Windows 11, sia un'indicazione che questa sia la direzione verso cui Microsoft si sta dirigendo.