Microsoft introduce l'OCR nell'app Foto: un passo avanti per l'accessibilità

Microsoft sta introducendo una nuova funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) nell'app Foto di Windows, che permetterà agli utenti di scansionare e copiare testo direttamente dalle immagini. Questa funzionalità sarà disponibile su Windows 11 e Windows 10 al momento del rilascio ufficiale.

Il 22 ottobre 2024, Microsoft ha annunciato vari aggiornamenti per l'app Foto, alcuni dei quali sono già accessibili in anteprima per gli Insider di Windows attraverso il Canale Insider di Windows 11. Questo permette agli Insider di testare le nuove funzionalità e fornire feedback prima del rollout completo, contribuendo così a migliorare l'applicazione.

In aggiunta, Microsoft prevede di introdurre la "super risoluzione" per i PC Copilot+ con processori Snapdragon, che migliorerà ulteriormente l'app Foto. Utilizzando l'intelligenza artificiale, questa funzione consentirà di ingrandire le immagini fino a otto volte la loro dimensione originale, offrendo un'esperienza utente notevolmente migliorata. Questi aggiornamenti puntano a ottimizzare la qualità delle immagini e a rendere più efficiente la gestione delle foto, rendendo l'app Foto un tool ancora più potente per gli utenti di Windows.

Come funziona l'OCR?

L'OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri) rappresenta un notevole passo avanti per l'app Foto di Windows, consentendo agli utenti di estrarre il testo dalle immagini con facilità. Che si tratti di appunti, documenti, screenshot o fotografie, l'app è in grado di rilevare e copiare automaticamente il testo negli appunti, facilitando notevolmente il flusso di lavoro. Questa funzionalità riduce la necessità di inserimenti manuali, permettendo di incollare direttamente il testo in altre applicazioni.

Utilizzare l'OCR è intuitivo: basta toccare l'icona sotto un'immagine per estrarre il testo. Microsoft ha progettato questo strumento non solo per semplificare la gestione delle informazioni, ma anche per migliorare la produttività generale degli utenti. È particolarmente vantaggioso per le persone con disabilità visive, che possono far leggere il testo ad alta voce o convertirlo in formati compatibili con screen reader.

Questa funzione si rivela utile anche per professionisti, studenti e ricercatori, poiché consente di copiare e incollare il testo direttamente dalle immagini in e-mail o documenti, semplificando operazioni quotidiane. Inoltre, il supporto per oltre 160 lingue amplia ulteriormente le potenzialità di utilizzo dell'OCR.

Nonostante il supporto per Windows 10 stia per concludersi il 14 ottobre 2025, Microsoft continuerà a distribuire queste nuove funzionalità sia per Windows 11 che per Windows 10. L'azienda è tenuta a fornire aggiornamenti fino alla fine del ciclo di vita di Windows 10, e considerando che molti utenti continuano a utilizzarlo per motivi di compatibilità hardware e preferenze personali, l'inclusione di queste funzionalità rappresenta un valore aggiunto. Quando gli utenti decideranno di passare a Windows 11, troveranno già familiari molte delle nuove opzioni disponibili.

Altri miglioramenti in arrivo per gli utenti Windows

In aggiunta all'OCR, Microsoft sta preparando ulteriori aggiornamenti per l'app Foto, tra cui correzioni di bug per le funzioni di Restyle delle immagini su Copilot+ e miglioramenti per Image Creator. Questi aggiornamenti mirano a elevare la qualità complessiva delle immagini e a offrire un'esperienza utente più fluida.

Per accedere a queste nuove funzionalità, gli utenti dovranno aggiornare l'app Foto alla versione 2024.11100.17007 o superiore attraverso il Microsoft Store. Anche se queste funzioni non sono ancora completamente disponibili, gli utenti Insider sono invitati a fornire feedback, un elemento cruciale per risolvere eventuali problemi e affinare le caratteristiche prima della loro introduzione definitiva. Ad esempio, grazie al feedback ricevuto, Microsoft ha già annunciato il supporto per il clic singolo nella galleria dell'app Foto, consentendo una navigazione più rapida ed efficiente.

Questa apertura al feedback degli utenti dimostra l'impegno di Microsoft per migliorare costantemente la propria offerta, assicurandosi che le nuove funzionalità rispondano realmente alle esigenze dei propri utenti.

L'introduzione dell'OCR nell'app Foto di Microsoft segna un passo positivo verso l'accessibilità, ma è una funzionalità che molti utenti aspettavano da tempo. L'accessibilità dovrebbe essere al centro di qualsiasi app moderna, e considerando che aziende come Apple hanno già implementato strumenti simili, come il Live Text in iOS 15, è chiaro che ci sia una crescente aspettativa in questo senso.

Funzionalità come l'OCR non solo migliorano la produttività generale, ma sono essenziali per supportare utenti con disabilità, offrendo loro un accesso facilitato alle informazioni. L'inclusione di questi strumenti dovrebbe diventare uno standard su tutte le piattaforme, contribuendo a un'esperienza più equa e inclusiva per tutti.

Ci si augura che questo lancio sia un segnale del crescente impegno di Microsoft verso l'accessibilità. Un aumento del numero di strumenti e aggiornamenti pensati per l'inclusività potrebbe non solo migliorare l'usabilità delle applicazioni, ma anche riflettere un cambiamento culturale significativo all'interno dell'azienda, con un focus maggiore sulle esigenze di tutti gli utenti.