Aziende, al controllo remoto del PC si aggiunge una funzione preoccupante (o no? )

Lavorare in ufficio può essere complicato nel migliore dei casi e la situazione sembra destinata a peggiorare grazie a un nuovo strumento che mira a proteggere gli schermi da occhi indesiderati di ogni tipo.

Laptop Switchable Privacy di Rain Technology si rivolge ai cosiddetti produttori Tier 1 come Apple, Dell, HP, Huawei e Lenovo e mira a proteggere gli schermi dagli hacker e dalle persone che spiano, soprattutto in ambienti vulnerabili come caffè, aerei, treni, metropolitane e taxi.

Naturalmente, l'LSP funziona anche in ufficio e a casa: Rain Technology si rivolge ai reparti IT delle aziende, che potranno controllare efficacemente chi può vedere il display di un computer portatile e chi no, il tutto con un semplice clic (o pochi pulsanti).

Oltre la sicurezza del software

L'azienda afferma che il suo strumento è disponibile con una modalità di condivisione e una modalità di privacy per impostare l'angolo e il grado di privacy stessa, a seconda delle esigenze specifiche del cliente.

"I produttori che utilizzano questa tecnologia offriranno il più alto livello di sicurezza dei dati del dispositivo sul mercato, creando una forte affinità con il marchio e promuovendo la fiducia e la fedeltà", ha spiegato Robert Ramsey, CEO di Rain Technology.

"Si tratta di una proposta vincente sia per le aziende che per i consumatori, che dà la priorità alla sicurezza e alla privacy e che avvantaggia anche i produttori di laptop, tablet e monitor, offrendo ai loro clienti una sicurezza differenziata e di prim'ordine".

Gran parte dell'attenzione dei dipartimenti IT aziendali è rivolta alla sicurezza del software, e a ragione, soprattutto perché le e-mail di phishing e altri tipi di hacking diventano sempre più comuni. Ma c'è un altro aspetto: il dispositivo fisico vero e proprio.

Negli ultimi anni abbiamo visto Google e altre aziende condividere chiavi hardware fisiche per facilitare i login online e garantire che le persone siano quelle che dicono di essere. Per certi versi, Laptop Switchable Privacy è un'estensione di questa mentalità.

Secondo l'azienda, quando lo schermo di un computer portatile è "protetto", l'unica cosa che un potenziale hacker o ficcanaso può vedere è il colore metallico, nero o la caratteristica Display Screen Branding, che Rain Technology descrive come un logo inciso.

Per quanto riguarda la tecnologia che alimenta l'LSP, Rain afferma di essere in possesso del brevetto per la "creazione di un sottile strato proprietario incorporato all'interno del modulo a cristalli liquidi di uno schermo", il che significa che va oltre la semplice aggiunta di un livello software ai computer portatili. Al massimo, la visibilità dello schermo può arrivare allo 0,3% da un angolo di visione di 45°.

Rain afferma che LSP è compatibile con i display LCD standard e prevede di supportare presto i display OLED, Micro-LED e Nano-LED.