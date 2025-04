Lexar lancia la prima Micro SD Express da 1TB: l’accessorio perfetto per Switch 2 è già realtà

Lexar ha svelato la prima scheda Micro SD Express da 1TB al mondo, un accessorio perfetto per chi sta già preparando il proprio Nintendo Switch 2. La nuova console sarà infatti compatibile con il formato Micro SD Express, non con le classiche Micro SD utilizzate su Switch originale, garantendo così velocità di trasferimento nettamente superiori e tempi di caricamento più rapidi.

La scheda Lexar Play Pro Micro SD Express è progettata con prestazioni elevate in mente: raggiunge fino a 900 MB/s in lettura e 600 MB/s in scrittura. È retrocompatibile con dispositivi UHS-I e UHS-II, anche se con velocità ridotte. Sarà disponibile in tre tagli: 256GB (circa 49,99 euro), 512GB (circa 99,99 euro) e il top di gamma da 1TB (circa 199,99 euro).

Se il prezzo può sembrare elevato, va considerato che 1TB di spazio potrebbe bastare per gran parte della vita della console, considerando che titoli di grandi dimensioni come Mario Kart World pesano meno di 25GB. Anche giochi molto pesanti, come Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, rientrano nei 64GB di una cartuccia standard.

Tutti i modelli sono coperti da una garanzia limitata a vita (o 10 anni dove non applicabile). La scheda è già disponibile su Amazon e rappresenta una scelta ideale per espandere la memoria della propria console Switch 2 sin dal giorno del lancio.