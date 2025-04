Netflix lancia l'HDR10 ma le TV Samsung restano a guardare (per ora)

La recente introduzione del supporto a HDR10+ da parte di Netflix sembrava un'ottima notizia per tutti coloro che possiedono una TV Samsung. Tuttavia, non è ancora chiaro quali modelli attualmente in commercio potranno effettivamente beneficiarne.

Samsung ha confermato che tutti i televisori del 2025 (i migliori li trovate in questo articolo), incluso il nuovo Samsung S95F OLED, saranno compatibili con HDR10+ su Netflix, così come i monitor HDR delle linee 2024 e 2025. Il problema è che i modelli del 2025 non sono ancora disponibili, e per ora non ci sono informazioni precise su quali TV precedenti riceveranno l’aggiornamento.

La dichiarazione ufficiale si limita a parlare di “supporto per modelli aggiuntivi in futuro”, senza però fornire date o dettagli specifici. È probabile che il supporto venga esteso a un numero ampio di dispositivi, ma l’annuncio poco trasparente ha lasciato molti utenti in attesa di chiarimenti.

(Image credit: Future)

L’HDR10+ è una tecnologia HDR avanzata che, proprio come Dolby Vision, utilizza metadati dinamici scena per scena. Questo permette a ogni TV di adattare meglio la luminosità e il contrasto alle proprie capacità, offrendo immagini con più dettagli sia nelle aree molto luminose che in quelle più scure, anche su schermi meno performanti.

I televisori Samsung supportano HDR10+, ma non Dolby Vision, ed è l’unico tra i principali produttori ad aver deciso di non adottare il formato Dolby. Questo ha generato nel tempo una certa frustrazione tra gli utenti, dato che Dolby Vision è attualmente lo standard avanzato più utilizzato nei servizi di streaming.

Proprio per questo motivo, l’assenza di Dolby Vision è spesso il punto debole più citato quando si parla di TV Samsung. Il supporto di HDR10+ da parte di Netflix (così come già accade su Prime Video) rappresenta quindi una notizia importante, capace di compensare almeno in parte questa mancanza. Era lecito aspettarsi una risposta immediata da parte di Samsung, magari con un supporto già pronto al momento dell’annuncio.

Purtroppo, la situazione è ancora in divenire, e molti modelli attuali non risultano ancora compatibili con HDR10+ su Netflix. Quando Samsung fornirà un elenco ufficiale aggiornato dei modelli supportati, vi aggiorneremo immediatamente.