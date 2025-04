realme UI 6.0: completato il rollout per GT 6 e 12 Pro, installato dall’85% degli utenti

Il nuovo aggiornamento realme UI 6.0 è stato distribuito su GT 6 e 12 Pro, con oltre l’85% degli utenti che ha già effettuato l’installazione.

L’aggiornamento del sistema operativo realme UI 6.0 è ora disponibile per tutti i dispositivi delle serie GT 6 e 12 Pro. La società ha comunicato che oltre l’85% degli utenti ha già scaricato e installato la nuova versione. Il rollout è attualmente in corso anche su altri modelli distribuiti in Europa, con copertura completa prevista nei prossimi mesi.

Il dato sull’installazione rapida indica un interesse concreto per le funzionalità introdotte, che migliorano stabilità, prestazioni e gestione delle risorse. Per utenti business e professionisti che utilizzano lo smartphone come strumento operativo, questa maggiore efficienza può tradursi in minori interruzioni e tempi di risposta più rapidi nelle attività quotidiane.

realme UI 6.0 introduce un’interfaccia rinnovata, transizioni più fluide e un sistema ottimizzato per garantire avvii più rapidi delle applicazioni e una gestione più stabile del multitasking. Inoltre, la nuova versione riduce il consumo della batteria e limita i crash anche in condizioni di utilizzo prolungato, rendendo i dispositivi più affidabili nel lungo periodo.

realme ha confermato che la distribuzione dell’aggiornamento proseguirà su altri modelli europei, tra cui i dispositivi delle serie 12, 11 e C. Gli utenti possono verificare la disponibilità dell’aggiornamento direttamente dalle impostazioni del dispositivo, accedendo alla sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Con una copertura già estesa e una risposta positiva da parte degli utenti, l’introduzione di realme UI 6.0 punta a garantire uniformità e continuità nell’esperienza d’uso su una fascia ampia di dispositivi. Questo approccio consente di mantenere prestazioni elevate anche nei modelli non di punta, migliorando la sostenibilità del parco dispositivi in uso.