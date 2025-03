realme vuole spaccare, si punta al triplo degli utenti in tre anni

Durante il Mobile World Congress 2025, Realme ha svelato la sua strategia triennale, con l'obiettivo di raddoppiare la base utenti globale e rafforzare la sua posizione nel mercato di fascia medio-alta. Il marchio cinese, già in forte crescita in mercati chiave come Italia, Spagna e Messico, punta a superare i 10 milioni di vendite annuali in Europa nei prossimi tre anni.

L’azienda ha annunciato il lancio della serie Realme 14 Pro e ha presentato un innovativo concept di obiettivo intercambiabile, pensato per rivoluzionare la fotografia mobile. Il piano strategico si concentra su tre aspetti chiave: sviluppo del prodotto, rafforzamento del brand e innovazione tecnologica.

Nuove linee di prodotto e focus sull’AI

Realme ha delineato la nuova strategia per le sue tre linee di smartphone principali:

Serie GT: punta sulle massime prestazioni, con un focus particolare su gaming e intelligenza artificiale avanzata.

Serie numerica (Realme 14 Pro): bilancia prestazioni elevate e innovazioni fotografiche per offrire un’esperienza premium nella fascia media.

Serie C: mira a fornire tecnologie accessibili ai giovani utenti, con particolare attenzione all’autonomia della batteria e alla fluidità d’uso.

L’azienda prevede di integrare funzionalità avanzate di intelligenza artificiale nei suoi dispositivi, attraverso l’iniziativa NEXT AI, che si concentra su imaging, efficienza e gaming AI. Nei prossimi tre anni, Realme prevede di vendere oltre 100 milioni di smartphone con AI a livello globale.

Fotografia e innovazione: il concept dell'obiettivo intercambiabile

Uno degli annunci più interessanti riguarda il concept dell'obiettivo intercambiabile, che permetterebbe agli utenti di collegare obiettivi DSLR direttamente allo smartphone. Il prototipo integra un sensore Sony da 1 pollice e supporta due lenti professionali da 73 mm e 234 mm, offrendo un’esperienza fotografica avanzata.

Sebbene non sia ancora pronto per la produzione di massa, il progetto dimostra l’interesse di Realme nell’innovare il settore dell’imaging mobile.

Serie Realme 14 Pro: specifiche e caratteristiche

La nuova gamma Realme 14 Pro introduce il primo sistema di cambio colore in base alla temperatura e una serie di miglioramenti hardware:

Realme 14 Pro+: fotocamera principale Sony IMX896 OIS da 50 MP, teleobiettivo periscopico con SuperZoom da 120X, processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G, batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80 W, certificazione rugged IP69/68/66.

Realme 14 Pro: design sottile (7,55 mm), batteria da 6.000 mAh, processore MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G, fotocamera principale Sony IMX882 OIS da 50 MP e display AMOLED a 120 Hz.

Realme 14x: modello più accessibile, con processore MediaTek Dimensity 6300, batteria da 5.000 mAh e resistenza agli urti di livello militare.

Espansione nel settore gaming e collaborazioni strategiche

Realme ha annunciato partnership con aziende di gaming come Mobile Legends: Bang Bang, Free Fire, Honor of Kings e Battlegrounds Mobile India. Queste collaborazioni mirano a potenziare l’esperienza di gioco attraverso tornei e co-branding con IP di alto profilo.

Inoltre, il brand ha anticipato collaborazioni con marchi dell’intrattenimento e del lusso per il lancio di edizioni limitate di smartphone.

Altri annunci: Realme Buds Air7 e nuove tecnologie AI

Accanto ai nuovi smartphone, Realme ha presentato gli auricolari Buds Air7, con cancellazione attiva del rumore fino a 52 dB e certificazione Hi-Res Audio Wireless. L’azienda ha anche mostrato due nuove tecnologie AI per l’editing di immagini: AI Voice-based Retoucher per modificare foto tramite comandi vocali e AI Video Eraser per rimuovere oggetti indesiderati nei video.

Prezzi e disponibilità

I nuovi dispositivi saranno disponibili dal 3 marzo 2025, con offerte lancio che includono sconti e promozioni speciali. Ecco i dettagli principali:

Realme 14 Pro (8+256 GB): 429,99€, con sconto a 379,99€ e cashback a 329,99€.

Realme 14 Pro+ (12+512 GB): 579,99€, con sconto a 529,99€ e cashback a 479,99€.

Realme 14x (8+256 GB): 239,99€, disponibile presso Vodafone.

L’azienda ha sottolineato che i dispositivi saranno distribuiti presso i principali retailer e su Amazon, con promozioni esclusive per gli acquisti online.