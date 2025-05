realme GT 7 lanciato a Parigi: tutte le novità su batteria, display e Dream Edition

Si è tenuto oggi a Parigi il lancio mondiale della nuova serie realme GT 7, composta dai modelli GT 7, GT 7T e dalla versione speciale GT 7 Dream Edition. Il brand ha messo al centro la combinazione tra autonomia estrema, tecnologie AI e materiali d'avanguardia, confermando il posizionamento della gamma come alternativa concreta ai flagship premium.

Il nuovo realme GT 7 (qui il confronto con il nuovo iPhone) punta tutto su autonomia e velocità: monta una batteria da 7.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 120W, che consente di raggiungere il 50% in 14 minuti. A bordo c’è il nuovo MediaTek Dimensity 9400e, primo in Europa e basato su processo produttivo a 4 nm di TSMC, pensato per garantire alte prestazioni e gestione efficiente dell’energia.

Sul piano del design, realme introduce un pannello posteriore in IceSense Graphene, soluzione che migliora la dissipazione del calore e contribuisce alla robustezza del dispositivo. Il display AMOLED da 6,78 pollici, con luminosità di picco a 6.000 nit, è certificato IP69, protezione che rende il GT 7 resistente a polvere e spruzzi d’acqua.

Particolare attenzione è stata dedicata all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Il sistema AI Planner consente di organizzare automaticamente attività e promemoria con un doppio tocco, mentre la fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX906 è affiancata da tecnologie come AI Landscape+, AI Glare Removal e un teleobiettivo 2x per zoom ottico. Tutte le funzioni mirano a migliorare l’esperienza d’uso fotografica in mobilità, soprattutto in condizioni di luce non ottimali.

Al lancio, realme ha svelato anche il GT 7 Dream Edition, realizzato in collaborazione con il team Aston Martin Aramco Formula One™. Questa versione in edizione limitata presenta una finitura Aston Martin Racing Green, inserti in alluminio aerospaziale e un’estetica ispirata al motorsport. Il packaging include accessori esclusivi come una custodia in fibra di carbonio e una graffetta SIM a forma di monoposto da F1.

Per chi cerca un’alternativa più accessibile, il realme GT 7T con chip Dimensity 8400-MAX mantiene la stessa configurazione di batteria e dissipazione, ma si propone come il modello con il miglior rapporto tra potenza e prezzo della gamma.

Infine, il brand ha presentato i nuovi auricolari realme Buds Air 7 Pro, che introducono per la prima volta nel segmento un’interazione AI evoluta grazie all’integrazione con Google Gemini. Traduzione live, cancellazione del rumore a 53 dB, driver dual-DAC e autonomia fino a 48 ore completano la dotazione tecnica.

Prezzi e disponibilità

- realme GT 7: da 549,99 euro

- realme GT 7T: da 549,99 euro

- realme GT 7 Dream Edition: 899,99 euro

I dispositivi sono in arrivo su Amazon e presso i principali retailer (Unieuro, Mediaworld, Euronics, Expert e Trony) con sconti, promozioni e bundle attivi fino al 30 giugno 2025.