realme: Prime Day con sconti fino a 300 euro su GT 7, GT 6, 14 Pro e P3

realme si prepara all’Amazon Prime Day con una raffica di sconti sui suoi smartphone di punta. Dal GT 7 Pro al più accessibile realme P3, il marchio cinese taglia i prezzi fino a 300 euro, rendendo più abbordabili anche i suoi modelli top di gamma.

Tra le offerte più interessanti spicca il realme GT 7 Pro, in vendita a 683,99 euro contro i 999,99 euro di listino. È uno dei modelli più completi del momento, grazie al chip Snapdragon 8 Elite, funzionalità IA e certificazioni IP69. Anche GT 7 e GT 7T sono in promozione, con un focus su prestazioni elevate, fotocamere Sony e batterie da 7000 mAh con ricarica ultra-rapida.

In sconto anche la nuova gamma realme 14 Pro, con il Pro+ che si distingue per il design termosensibile e un comparto fotografico di fascia alta, con zoom periscopico fino a 120X e certificazione per immersioni fino a un’ora. Prezzo: 331,74 euro, in calo del 37%.

Non manca la fascia media: GT 6 e GT 6T offrono hardware da flagship con Snapdragon 8s Gen 3, mentre realme P3 si rivolge a chi cerca un 5G completo con buona autonomia e sistema di raffreddamento, partendo da 187,14 euro.

Tutti i modelli sono già disponibili su Amazon e resteranno in offerta fino all’11 luglio, salvo esaurimento scorte.