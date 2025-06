realme P3 pronto al debutto: fissata la data, potenza e resistenza al top nella fascia media

realme, il brand di smartphone in più rapida ascesa a livello globale, ha annunciato il lancio mondiale del nuovo realme P3, previsto per il 24 giugno 2025. Il CEO e fondatore Sky Li ha presentato la nuova Serie P, una linea pensata per offrire prestazioni di alto livello e valore senza compromessi, rispondendo alle esigenze di una generazione che cerca il giusto equilibrio tra potenza, fotocamera e design.

Pensato per un pubblico giovane, il realme P3 punta su innovazioni hardware e feature di fascia alta, come il processore Snapdragon 6 Gen 4 a 4 nm, che offre un incremento del 15% della CPU e un punteggio di benchmark pari a 760.000. Sul fronte autonomia, la batteria da 5260 mAh e la tecnologia di ricarica bypass garantiscono lunghe sessioni di utilizzo, con oltre 10 ore continuative su titoli come Free Fire.

Il dispositivo è dotato di certificazione IP69, la più alta contro acqua e polvere nella sua categoria, e di un display AMOLED Esports da 6,67”, con refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 2000 nit. Il sistema di raffreddamento aerospaziale da 6050 mm² e il supporto ai 120 fps nei giochi mobile più popolari posizionano il P3 come riferimento nel segmento gaming di fascia media.

Dopo il successo in India, dove ha superato i 2 milioni di unità spedite, il realme P3 si prepara ora a conquistare il pubblico globale. Per Sky Li, la missione resta chiara: offrire dispositivi eccellenti in risposta a bisogni reali, non ancora soddisfatti dal mercato.