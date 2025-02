realme presenta la Serie 14 Pro: smartphone innovativi e fotocamera avanzata

realme ha annunciato il lancio della nuova Serie 14 Pro, composta dai modelli 14 Pro+ e 14 Pro, che saranno presentati ufficialmente al Mobile World Congress di Barcellona il 3 marzo. Questi dispositivi introducono per la prima volta la tecnologia di cambio colore in base alla temperatura, offrendo un design innovativo e specifiche avanzate per il segmento di fascia media. Il prezzo di partenza è di 429,99 euro.

La nuova serie mira a combinare innovazione e accessibilità, integrando caratteristiche generalmente riservate agli smartphone di fascia alta. Il design è frutto di una collaborazione con Valeur Designers e include la variante Pearl White, che cambia tonalità in base alla temperatura, e la variante Suede Grey, realizzata con pelle vegana per un tocco premium. Il modello 14 Pro+ è spesso meno di 8 mm e presenta un design raffinato che unisce estetica e funzionalità.

Sul fronte fotografico, realme introduce per la prima volta in uno smartphone un sistema a triplo flash denominato MagicGlow, che garantisce un'illuminazione professionale anche in condizioni di scarsa luce. Il 14 Pro+ include un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 120X e un sensore principale Sony IMX896 OIS da 50 MP, migliorando la qualità degli scatti notturni e dinamici. La tecnologia NEXT AI porta nel segmento la funzione AI Super-resolution, migliorando la nitidezza delle immagini anche in movimento.

Dal punto di vista delle prestazioni, la Serie 14 Pro integra una batteria da 6000 mAh con tecnologia Flex Pack, che assicura fino a 17 ore di riproduzione video con una singola carica. Il 14 Pro+ è equipaggiato con il processore Snapdragon 7s Gen 3, mentre il 14 Pro utilizza il chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy 5G, entrambi con configurazioni fino a 512 GB di memoria e 26 GB di RAM dinamica.

Il display quadricurvo da 1,5K con cornici ultra sottili offre un’esperienza visiva immersiva, mentre il sistema di raffreddamento a camera di vapore da 6000 mm² garantisce prestazioni stabili anche nei contesti di gaming. Inoltre, la certificazione IP69 assicura protezione contro polvere e immersioni fino a due metri per 48 ore, rendendo questi dispositivi resistenti in ogni situazione.

I prezzi ufficiali partono da 429,99 euro per il 14 Pro e 579,99 euro per il 14 Pro+. Il 3 marzo, durante l’evento di lancio, realme svelerà ulteriori dettagli sulle promozioni early-bird dedicate ai primi acquirenti.