Smartphone realme in sconto fino a 250 euro: le offerte Amazon della Spring Sale

Dal 25 al 31 marzo 2025, Amazon ospita la Spring Sale con sconti esclusivi su diversi smartphone realme. Tra le offerte principali, il realme 14 Pro+ è in vendita a 399,99 euro, con adattatore da 120W incluso.

La promozione riguarda tre modelli di punta del marchio: realme 14 Pro+, GT 7 Pro e GT 6. Con ribassi che arrivano a 250 euro, l’iniziativa punta a intercettare la domanda di dispositivi dalle alte prestazioni a un prezzo contenuto. L’interesse per l’evento è alto, soprattutto per chi cerca soluzioni di fascia medio-alta a condizioni più vantaggiose.

Il realme 14 Pro+ è disponibile a 399,99 euro invece di 529,99 euro. Include nel prezzo un adattatore da 120W e offre specifiche rilevanti per il suo segmento: un display AMOLED quadricurvo da 1,5K, fotocamera principale Sony IMX896 da 50 MP con stabilizzazione ottica, zoom periscopico 120X e certificazioni IP69, IP68 e IP66. Si distingue per la ricarica rapida a 80W e una batteria da 6.000 mAh, oltre che per il design termocromico che cambia colore al freddo.

Tra le altre opzioni, il realme GT 7 Pro viene proposto a 749,99 euro invece di 999,99 euro. È dotato del processore Snapdragon 8 Elite e di funzionalità IA integrate, puntando a posizionarsi nella fascia premium del mercato.

Il GT 6, invece, passa da 599,99 a 399,99 euro e include lo Snapdragon 8s Gen 3, un chip pensato per offrire reattività e fluidità nei contesti di gaming e multitasking.

Le offerte sono disponibili esclusivamente su Amazon e includono, per ogni modello, un caricatore da 120W incluso senza costi aggiuntivi. L’iniziativa si chiuderà il 31 marzo.