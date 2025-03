Assassin's Creed Shadows: guida per sbloccare Yasuke

Assassin's Creed Shadows porta i giocatori nel cuore del Giappone feudale, durante il turbolento periodo degli stati combattenti. In questo nuovo capitolo della saga Ubisoft, il sistema di gioco ruota attorno a due protagonisti molto diversi tra loro: da un lato Yasuke, un samurai dalla forza travolgente e specializzato nei combattimenti diretti, dall’altro Naoe, una shinobi letale, maestria assoluta nella furtività e nelle infiltrazioni.

Grazie a questa struttura a doppio personaggio, ogni missione può essere affrontata in modo completamente diverso, adattando lo stile di gioco al protagonista scelto. Il risultato è un’esperienza più fluida, varia e personalizzabile, che combina azione e stealth all'interno di un mondo ricco di atmosfera e tensione.

Anche se entrambi i protagonisti sono accessibili fin dalle prime fasi, Yasuke non sarà subito disponibile nell'esplorazione libera del mondo di gioco. A differenza di Naoe, esperta nell'infiltrazione e nella mobilità silenziosa, Yasuke è pensato per chi preferisce un approccio più diretto, grazie alla sua forza fisica, alla resistenza elevata e all'uso efficace di armi pesanti e a distanza.

Se il vostro stile punta sull'affrontare i nemici frontalmente, senza preoccuparvi troppo di restare nascosti, Yasuke è il personaggio che fa per voi. Tuttavia, per poterlo controllare liberamente all’interno dell’open world, sarà necessario avanzare nella campagna principale fino a un punto preciso. In questa guida vi spiegheremo come sbloccarlo e iniziare a sfruttarne tutto il potenziale in battaglia.

Assassin's Creed Shadows: guida a sbloccare Yasuke

Per iniziare a usare Yasuke liberamente nell’open world di Assassin's Creed Shadows, sarà prima necessario portare avanti la trama principale fino al termine del primo atto. Nelle prime ore di gioco, infatti, il personaggio resta vincolato a sezioni specifiche della campagna.

Il consiglio è di concentrarsi sulle missioni principali, evitando di disperdersi tra incarichi secondari, almeno fino a questo punto. Serviranno all’incirca tra le nove e le dodici ore per raggiungere il momento in cui Yasuke diventerà selezionabile anche al di fuori delle missioni.

Assassin's Creed Shadows: le missioni per sbloccare Yasuke

Yasuke diventa accessibile nell’open world a partire dalla missione “Il ventre della bestia”, la prima legata all'obiettivo di assassinare Oda Nobunaga. Tuttavia, per arrivarci, è necessario completare alcune missioni fondamentali.

Prima di tutto, dovrete portare a termine Il Teppo d’oro e Wada Koretake, due quest incluse nel percorso chiamato Gli Onryo, visibile nel menu degli obiettivi.

Una volta completate queste missioni, si sbloccherà la sequenza dedicata a Nobunaga, composta da:

- Il tempio del cavaliere

- Lampo e tuono

- Lo scontro di Mibuno

Le ultime due vengono affrontate nei panni di Yasuke, offrendo un’anteprima del suo stile prima di poterlo utilizzare liberamente nell’intero mondo di gioco.

Assassin's Creed Shadows: come si passa da Yasuke a Naoe?

Una volta completate le missioni richieste e assistito alle relative scene d'intermezzo, il gioco vi consentirà finalmente di alternare liberamente tra Naoe e Yasuke. Per cambiare personaggio, sarà sufficiente tenere premuto il tasto dedicato nel menu principale o durante l’utilizzo di un punto di viaggio rapido. Su PlayStation, ad esempio, il comando è assegnato al tasto Quadrato.

Da questo momento in poi, Yasuke sarà disponibile nell’open world, pronto a sfruttare tutta la sua potenza offensiva. Se preferite uno stile più diretto, basato su forza e resistenza, Yasuke rappresenta la scelta ideale per affrontare le sfide più impegnative.