Assassin's Creed Shadows: guida a come non essere più ricercati

In Assassin's Creed Shadows esplorerete il Giappone feudale nei panni di due protagonisti: Yasuke, il potente samurai, e Naoe, l’abile shinobi. Oltre a combattimenti e infiltrazioni, il gioco introduce un sistema di notorietà che può complicare notevolmente l'esplorazione.

Essere ricercati significa che tutti i nemici di una regione saranno in massima allerta. Muoversi, infiltrarsi o attaccare diventerà molto più rischioso. Questo stato non si attiva con semplici eliminazioni, ma solo quando un allarme viene suonato in una base o in un castello nemico. A quel punto, entreranno in gioco i guardiani mascherati: nemici pericolosi e resistenti, capaci di mettere in difficoltà anche i protagonisti più esperti.

Per evitare di essere costantemente braccati, è essenziale conoscere i metodi per abbassare o azzerare il livello di ricercato. Ecco come tornare a muoversi liberamente nel mondo di Assassin's Creed Shadows.

- Assassin's Creed Shadows: Guida alla mappa interattiva

- Assassin's Creed Shadows: guida a tutti i sentieri nascosti

- Assassin's Creed Shadows: guida completa ai trofei e al platino

- Assassin's Creed Shadows: guida e consigli alle prime ore di gioco

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

- Assassin's Creed Shadows: Guida a come usare le vedette

- Assassin's Creed Shadows: Guida su come migliorare le armi

- Assassin's Creed Shadows: guida alle razioni

- Assassin's Creed Shadows: guida ai migliori alleati e come sbloccarli

- Assassin's Creed Shadows: guida a tutte le romance

- Assassin's Creed Shadows: guida alle stagioni, ecco come cambiarle e le loro differenze

Assassin's Creed Shadows: guida a come evitare di diventare ricercati

Uno dei modi più efficaci per non dover gestire lo status di ricercato è evitarne l’attivazione fin dall’inizio. Ecco alcuni suggerimenti utili per restare sotto traccia:

- Disattivate le campane d’allarme: castelli e basi nemiche sono spesso dotati di campane che possono richiamare rinforzi. Utilizzate armi a distanza o strumenti specifici per neutralizzarle prima di essere individuati.

- Eliminate i messaggeri in corsa: se un nemico tenta di raggiungere l’allarme, intervenite rapidamente. Colpi a distanza o eliminazioni veloci in mischia sono fondamentali per impedirgli di suonare l’allerta.

- Agite in modalità furtiva: con Naoe, approfittate delle sue abilità da shinobi per muovervi silenziosamente, evitare scontri diretti e completare gli obiettivi senza farvi notare.

Assassin's Creed Shadows: ecco come cambiare personaggio per sfuggire alla caccia

Se uno dei vostri personaggi viene segnalato come ricercato, potete aggirare temporaneamente il problema passando all'altro protagonista. In questo modo eviterete l’attenzione dei nemici nella regione. Tuttavia, se anche il secondo personaggio diventa ricercato, questa soluzione non sarà più valida e sarà necessario adottare un altro metodo per azzerare lo status.

Assassin's Creed Shadows: come usare le vedette per azzerare lo status di ricercato

Uno dei metodi più rapidi ed efficaci per rimuovere lo status di ricercato è sfruttare il supporto delle vedette, ma per farlo sarà prima necessario potenziare il proprio rifugio.

Ecco i passaggi da seguire:

- Migliorate il Kakurega al livello 2 all'interno del rifugio. L’aggiornamento richiede 580 unità di raccolto, 440 di legno e 150 di minerali.

- Una volta completato il potenziamento, aprite la mappa e individuate la regione dove siete ricercati.

- Selezionate l’opzione "Cancella allerta regionale" e utilizzate il numero necessario di vedette.

L'effetto sarà immediato e potrete tornare a esplorare liberamente senza essere inseguiti.

Assassin's Creed Shadows: il cambio di stagione è vostro amico

Un altro modo semplice per eliminare lo status di ricercato è attendere il cambio di stagione. Ogni volta che il gioco passa alla stagione successiva, tutti i livelli di ricercato vengono automaticamente azzerati. Se avete sbloccato la funzione, potete anche forzare il cambio di stagione manualmente dal menu della mappa.

In definitiva, essere ricercati in Assassin's Creed Shadows può rendere ogni missione molto più complessa. Fortunatamente, ci sono diverse strategie per gestire la situazione: dall’impiego mirato delle vedette al cambio di stagione, ogni metodo vi aiuterà a muovervi con maggiore libertà ed evitare l'assedio costante dei nemici più temibili del gioco.