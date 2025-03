Assassin's Creed Shadows: guida a tutti i kata per Yasuke

I kata sono attività secondarie che Yasuke può affrontare in Assassin's Creed Shadows sotto forma di brevi minigiochi basati su QTE, in cui bisogna premere i tasti al momento giusto. Completarli garantisce risorse utili per il potenziamento del personaggio e contribuisce al completamento totale del gioco.

Il livello di difficoltà è piuttosto basso, e per chi preferisce semplificare l’esperienza, è possibile attivarne la risoluzione automatica tramite le opzioni di accessibilità nel menu gameplay.

Ecco l’elenco completo di tutti i kata disponibili nel gioco, necessari anche per chi punta al trofeo di platino.

Assassin's Creed Shadows: Regione di Izumi Settsu

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova a Osaka

Il secondo si trova nelle pianure di Yawata

Assassin's Creed Shadows: Regione di Yamashiro

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova presso Arashiyama

Il secondo si trova presso lo stagno di Ogura

Assassin's Creed Shadows: Regione di Omi

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova presso le terre esterne di Goshiki

Il secondo si trova presso Lake Biwa

Assassin's Creed Shadows: Regione di Iga

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova presso Hijiyama

Il secondo si trova presso la foresta di Nabari

Assassin's Creed Shadows: Regione di Harima

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova presso il campo di battaglia

Il secondo si trova presso l'estuario di Kakogawa

Assassin's Creed Shadows: Regione di Yamato

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

La prima si trova nel bacino roccioso di Asuka

La seconda si trova nei pressi di Yoshino

Assassin's Creed Shadows: Regione di Wakasa

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

La prima si trova presso il valico di Onyu

La seconda si trova presso la porta di Sotomo

Assassin's Creed Shadows: Regione di Kii

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova in un punto della valle di Kinokawa

Il secondo si trova presso Kumano Sanzan

Assassin's Creed Shadows: Regione di Tamba

(Image credit: Assassin's Creed Shadows)

Il primo si trova presso la zona di Takeda

Il secondo presso le terre argentate