Assassin's Creed Shadows: guida completa ai trofei e al platino

Assassin’s Creed Shadows è finalmente approdato nei negozi, sia in versione fisica che digitale, segnando un momento cruciale per Ubisoft, che punta molto sul successo di questo titolo. Dopo averlo analizzato tra punti di forza e debolezze, il gioco sembra aver conquistato una buona fetta di pubblico, con le prime stime che parlano di oltre un milione di copie distribuite nei primi giorni. In questa guida completa ai trofei vi aiuteremo a scoprire tutto ciò che serve per ottenere il trofeo di platino e completare al 100% la nuova avventura firmata Assassin’s Creed.

Trofeo di platino

ASSASSIN'S CREED SHADOWS

Ottieni tutti gli altri trofei

Trofei d'oro

EPILOGO

Completa l'epilogo

Per sbloccare questo trofeo, sarà necessario portare a termine la missione chiamata "Fuori dalle ombre", disponibile una volta completato il terzo capitolo della storia principale.

Trofei d'argento

LA MORTE IN FIORE

Sconfiggi tutti gli Shinbakufu

Questo trofeo viene assegnato automaticamente una volta conclusa l’intera campagna e dopo aver sconfitto tutti e 12 gli Shinbakufu presenti nel gioco.

ARMA PERSONALE

Incidi la tua prima arma

È necessario costruire la bottega del fabbro all’interno del rifugio e utilizzare la funzione di incisione per creare la vostra prima arma personalizzata.

DAVVERO NIENTE MALE

Equipaggia un oggetto leggendario in tutti gli slot

Per ottenere questo trofeo, bisogna equipaggiare cinque oggetti leggendari differenti su un unico personaggio. Una volta conclusa la storia principale, avrete sicuramente raccolto un numero sufficiente di equipaggiamenti leggendari almeno per completare l’equipaggiamento di Yasuke.

SENZA LIMITI

Trova un equipaggiamento leggendario per tipo

Per sbloccare questo trofeo, dovrete possedere almeno un oggetto per ciascuna delle categorie richieste. Gli oggetti leggendari possono essere ottenuti esplorando il mondo di gioco, completando missioni secondarie oppure aprendo casse leggendarie, accessibili anche tramite microtransazioni.

Ecco la lista completa di oggetti necessari:

NAOE

- katana leggendaria

- kusarigama leggendario

- tanto leggendario

- copricapo leggendario

- armatura leggera leggendaria

- pendente leggendario

YASUKE

- katana lunga leggendaria

- naginata leggendaria

- kanabo leggendario

- arco leggendario

- teppo leggendario

- elmo leggendario

- armatura leggendaria

- amuleto leggendario

PER OGNI EVENIENZA

Potenzia al massimo i tuoi strumenti e le tue munizioni

Per ottenere questo trofeo, è necessario completare l’intero albero delle abilità “Strumenti” per Naoe e quelli dedicati a “Teppo” e “Arco” per Yasuke.

INARRESTABILE

Usa Posa del samurai prima di compiere una mossa finale.

Giocando nei panni di Yasuke, è possibile sbloccare la Posa del Samurai dall’albero delle abilità dopo aver completato la missione secondaria "Gli studenti di Nobutsuna", disponibile durante l’Atto 2. Una volta ottenuta, assegnatela al tasto R2, utilizzatela in combattimento per eliminare i nemici e ricordatevi di concludere con la mossa finale per farla contare ai fini del trofeo.

PROMEMORIA MORTALE

Completa una tavola degli obbiettivi.

Questo trofeo viene sbloccato automaticamente avanzando nella storia principale del gioco.

PROVA DI FORZA

Sconfiggi l’ultimo avversario nel torneo.

Nel corso dell’Atto 2 si renderà disponibile il torneo, una serie di combattimenti contro nemici via via più forti all’interno di un’arena creata appositamente. Per completare il trofeo, consigliamo di affrontare le sfide impersonando Yasuke: grazie alla sua forza e ai suoi attacchi diretti, è più facile mettere sotto pressione gli avversari e prevedere le loro reazioni.

MAESTRIA ZEN

Completa tutti i kuji-kiri.

I Kuji-kiri sono luoghi speciali in Assassin's Creed Shadows dove Naoe può praticare meditazioni particolari. Queste sessioni non solo approfondiscono la sua storia personale, ma forniscono anche punti conoscenza utili per sbloccare nuove abilità. ​

Assassin's Creed Shadows Zen Master Trophy Guide | All 22 Kuji-Kiri Locations - YouTube Watch On

CIRCOSTANZA RARA

Completa tutti i sumi-e leggendari.

Ecco come trovare tutti e 5 i sumi-e leggendari:

Assassin's Creed Shadows - All 5 Legendary Animals (Sumi-e) Locations Guide - YouTube Watch On

COLLEZIONISTA

Completa una collezione

Questo trofeo si ottiene portando a termine la missione secondaria intitolata "Le ciotole del tè di Rikyu".

CI HAI PROVATO!

Trova il tesoro dietro la cascata nel rifugio

Nel corso della missione principale dell’Atto 1, verrà sbloccato l’accesso al proprio rifugio. Dirigendovi verso l’area orientale, troverete un fiume che potrete seguire fino a raggiungere una cascata. Dietro di essa si nasconde una piccola caverna: per ottenere il trofeo sarà sufficiente entrare al suo interno.

Trofei di bronzo

PROLOGO

Completa il prologo



Questo trofei si ottiene in automatico proseguendo la trama principale.

UNA LEGA DA COSTRUIRE

Completa il capitolo 1 della storia principale

Questo trofei si ottiene in automatico proseguendo la trama principale.

UN GIURAMENTO RISPETTATO

Completa il capitolo 2 della storia principale

Questo trofei si ottiene in automatico proseguendo la trama principale.

LA CADUTA DEGLI SHINBAKUFU

Completa il capitolo 3 della storia principale

Questo trofei si ottiene in automatico proseguendo la trama principale.

IL LADRO

Incontra Gennojo

Questo trofei si ottiene in automatico proseguendo la trama principale.

LA MAESTRA DEI VELENI

Incontra Oni-yuri

Per ottenere questo trofeo, è necessario completare la missione secondaria "Dolci bugie", situata nell’area settentrionale della provincia di Wakasa.

L’ASPIRANTE ASSASSINO

Incontra Yagoro

Portate a termine la missione secondaria "Una lama nel buio", disponibile nella provincia di Harima, per sbloccare questo trofeo.

VITA DA RŌNIN

Incontra Ibuki

Per ottenere questo trofeo, è invece necessario completare la quest secondaria "Imboscata interrotta", situata nella provincia di Iga.

LA MONACA GUERRIERA

Incontra Yaya

Incontra Gennojo

Questo trofei si ottiene in automatico proseguendo la trama principale.

LA TIRATRICE

Incontra Katsuhime

Incontra Gennojo

Questo trofei si ottiene in automatico proseguendo la trama principale.

L’ALBA DI UNA NUOVA LEGA

Recluta il tuo primo alleato

Gli alleati diventano disponibili dopo aver completato una delle missioni iniziali del secondo capitolo della storia principale.

L’AVANGUARDIA

Addestra in maniera profonda un alleato

Per sbloccare questo trofeo, bisogna costruire il dojo all’interno del rifugio e potenziarlo fino al livello 3. Una volta fatto, entrate nel dojo, selezionate un alleato e utilizzate le risorse a disposizione per migliorarlo due volte.

L’ARTE DEL NINJUTSU

Completa la via dello shinobi.

Per ottenere questo trofeo, acquistate tutte le abilità presenti nella sezione "Ninjutsu" dell’albero di Naoe, quindi completate le due missioni secondarie richieste per sbloccare le abilità rimanenti e ottenere l’intero set.

- Sgambetto -> "soldati caduti" e poi "i soldati di Genzaburo"

- Intuizione profonda -> "Lo Yokai"

L’ARTE DEL KENJUTSU

Completa la via del samurai.

Per sbloccare questo trofeo, è necessario acquistare tutte le abilità della categoria "Samurai" per Yasuke e completare le quattro missioni secondarie indicate, così da ottenere anche le abilità aggiuntive non disponibili tramite l’albero principale.

- Posa del samurai -> "Gli studenti di Nobutsuna"

- Breccia difensiva -> "Soldati caduti"

- Danno da assassinio 2 -> "Requiem per Rokkaku" e poi "Sfida a Sakamoto"

- Protezione assoluta -> "Gli impostori di Yamabushi"

ABBI CURA DI TE

Potenzia al massimo le tue razioni

Per ottenere questo trofeo, è fondamentale costruire le strutture "Zashiki" e "Stanza da tè" all’interno del rifugio. Dopo averle completate, portate a termine la missione secondaria "Una festa per riflettere", che vi permetterà di sbloccare tutti e 16 i tipi di cibo disponibili. In questo modo, le vostre razioni cureranno fino all’80% della salute con un solo utilizzo.

OPLÀ

Esegui un atterraggio con capriola.

Questo trofei si ottiene in automatico proseguendo la trama principale.

CANNA DELL’ARIA

Evita uno scontro nascondendoti in acque basse e usando una canna per respirare.

Per ottenere questo trofeo, giocate nei panni di Naoe e sbloccate l’abilità corrispondente all’interno della sezione “Shinobi” dell’albero abilità. Una volta attivata, attirate l’attenzione dei nemici, tuffatevi in acqua e tenete premuto il tasto quadrato restando fermi per attivare correttamente la tecnica richiesta.

ERA SOLO UN’OMBRA

Distrai lo stesso nemico per 3 volte con le campanelle shinobi.

Per sbloccare questo trofeo, utilizzate Naoe e fate uso delle campanelle shinobi durante le vostre missioni. Non è richiesto altro: basta impiegarle almeno una volta per ottenere il trofeo.

PRESTAZIONE ALTALENANTE

Resta in aria oscillando da un aggancio per rampino all’altro.

Per ottenere questo trofeo, bisogna passare da un punto d’aggancio all’altro mentre si oscilla utilizzando il rampino. Un buon luogo per riuscirci è la zona di Kofun Vecchia, lungo la costa della provincia di Izumi, dove sono presenti diversi agganci ravvicinati che facilitano l’azione richiesta.

ACROBAZIA

Esegui un Balzo della fede oscillando con il rampino.

Nel castello di Amagasaki è presente un albero situato molto vicino a un covone di fieno. Utilizzatelo per salire e lanciarvi nel fieno, così da ottenere il trofeo.

SBALZO DELLA FEDE

Esegui un salto della fede nei panni di Yasuke

Trovate un punto rialzato accessibile e, controllando Yasuke, saliteci sopra e lanciatevi in un covone di fieno per sbloccare il relativo trofeo.

MAESTRIA SHINOBI

Assassina un nemico attraverso una porta shōji.

Nei panni di Naoe, sbloccate l’abilità necessaria e assicuratevi di avere una katana equipaggiata. Dirigetevi verso una porta scorrevole in carta – ne troverete facilmente all’interno di un castello – e attendete che un nemico si trovi dall’altro lato. Quando sarà in posizione, premete R1 per eseguire l’azione richiesta e ottenere il trofeo.

INVISIBILE

Esegui 5 assassinii in serie senza farti notare e senza entrare in combattimento.

GIGANTE IMPLACABILE

Assassina un potente guardiano con un solo tentativo.

Abbassate la difficoltà al minimo e, nelle impostazioni di gioco, attivate l’opzione “Assassinio Garantito”. Dopodiché, fate scattare l’allarme all’interno di un castello per far comparire un potente guardiano. A quel punto, avvicinatevi in modo furtivo e uccidetelo silenziosamente per ottenere il trofeo.

APPRENDISTA SAMURAI

Esegui la tua prima mossa finale con Yasuke.

Si ottiene avanzando nella storia.



MAESTRIA SAMURAI

Para un proiettile in arrivo.

Nei panni di Yasuke, basterà premere il tasto L1 non appena compare il prompt su schermo per deviare un proiettile con la katana. Considerando la grande presenza di arcieri nel gioco, ottenere questo trofeo sarà estremamente semplice.

CATAPULTA INFERNALE

Calcia un nemico da una posizione elevata.

Una volta sbloccata l’abilità del calcio con Yasuke, raggiungete un nemico che si trova su una posizione rialzata e colpitelo con il calcio per farlo cadere nel vuoto. Questo sarà sufficiente per ottenere il trofeo.

TRITTICO DELLA MORTE

Esegui una mossa finale su un nemico avvelenato e confuso.

Nei panni di Naoe, equipaggiate un’arma in grado di infliggere confusione e un’altra che causi avvelenamento. Colpite un nemico fino a far scattare entrambi gli effetti di stato, quindi tenete premuto R1 durante l’attacco finale per eseguire una mossa conclusiva e sbloccare il trofeo.

FINO ALL’ULTIMA GOCCIA

Rinfodera immediatamente l’arma dopo la morte di un nemico per Sanguinamento.

Equipaggiate un’arma con effetto sanguinamento e colpite un nemico finché non inizia a sanguinare. Una volta eliminato, rinfoderate l’arma utilizzando il tasto apposito: su PS5 è il tasto destro della croce direzionale. Così facendo, otterrete il trofeo.

AVVENTURIERO

Colpisci un nemico con una freccia nel ginocchio.

Vi ricordate Skyrim? Questo trofeo è un chiaro omaggio al celebre meme legato al gioco Bethesda. Nei panni di Yasuke, vi basterà impugnare un arco e colpire un nemico al ginocchio per sbloccarlo.

APPRENDISTA SHINOBI

Esegui il tuo primo assassinio.

UN TUMULO DA ESPLORARE

Completa il tuo primo tumulo.

I tumuli sono dungeon opzionali caratterizzati da un’esplorazione più marcata e al cui termine si trova sempre una cassa ricompensa. Sono sparsi per tutta la mappa e appaiono segnalati, rendendone la localizzazione estremamente semplice.

BUONA FORMA

Completa il tuo primo kata.



Si ottiene durante la storia

SENTIRSI A CASA

Sblocca il rifugio.

Si ottiene durante la storia

UN TONO ALL’AMBIENTE

Aggiungi un sumi-e al rifugio.

LEGNA, PIETRE E IL GIOCO È FATTO

Potenzia al massimo un edificio nel rifugio.

I sumi-e sono collezionabili sotto forma di dipinti sparsi nel mondo di gioco. Una volta recuperato almeno uno di questi quadri, sarà possibile usarlo per decorare il proprio rifugio, ma solo dopo aver costruito uno studio all’interno della base.

PER LA GIOIA DI TUTTI!

Adotta un animale.

Per sbloccare questo trofeo, è necessario prima trovare un sumi-e raffigurante un animale. Una volta ottenuto, sarà sufficiente "costruire" l’animale dal menu “costruisci” del proprio rifugio. In alternativa, accarezzando specifici animali nel mondo di gioco, come cani o gatti, questi verranno sbloccati automaticamente nella schermata dedicata del rifugio.

PUNTARE IN ALTO

Raggiungi il punto più alto sulla mappa.

Questo trofeo si ottiene semplicemente raggiungendo il punto più elevato della mappa, situato sulla cima di una montagna nell’angolo sud-est della provincia di Yamato. Il luogo specifico è un punto di riferimento posizionato sulla montagna di Ominesanji, poco a ovest del villaggio di Yoshino.

Assassin's Creed Shadows Happy Place Trophy Guide | Highest Point on Map - YouTube Watch On

VIANDANTE

Visita ogni provincia sulla mappa.

Basta visitare una singola volta tutte e 9 le provincie sulla mappa.

UNA VEDETTA IN MISSIONE

Ottieni informazioni usando una vedetta.

Per ottenere questo trofeo, assicuratevi innanzitutto che la modalità esplorazione guidata sia disattivata dalle opzioni. Successivamente, selezionate una missione dalla schermata degli obiettivi e, tramite la mappa, scegliete di utilizzare una vedetta. A questo punto, osservando gli indizi disponibili, sarà necessario guidare la vedetta verso l’area corretta per individuare e sbloccare la missione.

PER CORTESIA

Completa un contratto in ogni provincia.

Questo trofeo si ottiene completando almeno un contratto - ovvero una missione secondaria generata casualmente - in ciascuna delle 9 province principali: Izumi, Settsu, Yamashiro, Omi, Iga, Harima, Wakasa, Kii e Tamba. Per iniziare a sbloccare i contratti, bisogna prima costruire una Kakurega nel proprio rifugio, quindi realizzarne una in ogni provincia. Una volta fatto, sarà possibile interagire con la piccola bacheca presente all’interno di ciascuna Kakurega per accedere ai contratti e portarli a termine.