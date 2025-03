Le Porsche 2025 avranno l’audio Dolby Atmos: arriva l’infotainment di lusso su 911, Taycan e Panamera

L’intrattenimento di bordo firmato Porsche si prepara a un deciso salto di qualità con i modelli in arrivo quest’anno. Le serie 911, Taycan, Panamera e Cayenne riceveranno un importante aggiornamento che introduce il supporto a Dolby Atmos, offrendo un’esperienza audio ancora più immersiva.

Tra le novità figurano anche Amazon Alexa integrato, un pacchetto Porsche Connect ampliato e miglioramenti generali alla fluidità del sistema durante l’uso quotidiano.

Debutta inoltre un nuovo App Center, già visto in anteprima sulla Macan completamente elettrica, che arricchisce ulteriormente le opzioni digitali a disposizione degli utenti.

(Image credit: Porsche)

Porsche ha annunciato un importante aggiornamento per il suo sistema di infotainment, il Porsche Communication Management (PCM), disponibile sui modelli 911, Taycan, Panamera e Cayenne a partire da giugno 2025. Il nuovo hardware arriva insieme a dieci anni inclusi di Porsche Connect, pensati per offrire un'esperienza digitale stabile e continua.

Una delle novità principali è il nuovo App Center, che funziona in modo simile agli store digitali di smartphone e tablet. A seconda del mercato, sarà possibile installare applicazioni per lo streaming di musica e podcast, previsioni meteo, notizie, giochi, karaoke e persino app per la domotica, utili per controllare la propria casa anche durante i viaggi.

Un altro miglioramento di rilievo è l'integrazione di Amazon Alexa, che va ad affiancare l'assistente vocale Porsche Voice Pilot. Alexa potrà essere attivata con la classica parola chiave, tramite pulsante fisico o icona nel PCM. Sarà disponibile in Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Austria, Germania, Francia, Italia, Spagna e Canada.

Infine, arriva Dolby Atmos sui sistemi audio premium e high-end firmati Bose e Burmester, offrendo una qualità sonora ancora più immersiva. Le app compatibili saranno disponibili direttamente dall’App Center.

I veicoli con il nuovo PCM possono già essere ordinati e saranno distribuiti a partire da giugno 2025.