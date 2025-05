Gemini arriva su Android Auto: l’IA di Google si prepara a sostituire Assistant

Google Gemini is heading to Android Auto

Dopo aver preso il posto di Google Assistant su smartphone e altri dispositivi, Gemini è pronto a debuttare anche su Android Auto. Un nuovo video demo registrato durante il Google I/O 2025 e pubblicato da 9to5Google mostra come l'assistente IA si integrerà nel cruscotto digitale delle auto.

L'interfaccia è quella già nota agli utenti mobile: onde blu luminose indicano che Gemini è in ascolto, pronto a rispondere a domande in linguaggio naturale. Che si tratti di cercare un distributore nelle vicinanze, ottenere indicazioni per un evento in calendario o altro ancora, Gemini replica su Android Auto le funzionalità disponibili su smartphone.

A seconda del Paese, l'assistente potrà comparire sul lato destro o sinistro dello schermo, adattandosi alle regole della strada. L'obiettivo di Google è chiaro: portare la potenza dell’IA ovunque, anche durante la guida.

Una maggiore flessibilità

Durante il Google I/O 2025, una delle demo più apprezzate ha mostrato Gemini mentre crea una lista della spesa su Google Keep, poi fornisce indicazioni per il supermercato più vicino. Un esempio perfetto della versatilità dell’assistente, che si dimostra molto più intelligente e flessibile di Google Assistant.

Tutte le conversazioni effettuate in auto vengono sincronizzate automaticamente con Gemini sul web e sullo smartphone, permettendo di riprendere la conversazione su qualsiasi dispositivo. Su Android Automotive, ovvero la versione del sistema integrata nei veicoli, l’interfaccia è più discreta, con una piccola barra pop-up. L’aspetto preciso può variare in base al modello dell’auto.

Non c’è ancora una data ufficiale per il lancio di Gemini su Android Auto, ma Google ha confermato che l’arrivo è imminente. Intanto, Gemini è già l’assistente predefinito su molti smartphone Android di nuova generazione.