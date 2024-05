Il futuro della mobilità arriva in Italia con i nuovi monopattini elettrici NAVEE S40 e S60

Milano, 15 maggio 2024 - NAVEE, leader nel settore della mobilità elettrica, ha annunciato con entusiasmo l'introduzione sul mercato italiano dei suoi innovativi monopattini elettrici S40 e S60. Questi modelli, che combinano un design futuristico con prestazioni eccezionali, hanno recentemente ottenuto riconoscimenti di prestigio, vincendo i premi Red Dot e iF Design Awards 2024.

Design e innovazione

Il design dei monopattini S40 e S60 si distingue per le linee tagliate a diamante che suggeriscono velocità e robustezza, combinando estetica e praticità. Il premio iF ha elogiato in particolare le prestazioni della serie S, ideali sia per l'uso cittadino che fuoristrada. La tecnologia delle sospensioni anteriori e posteriori, realizzate con materiali riciclabili, conferisce ai monopattini un aspetto unico e sostenibile. I motori, progettati specificamente per questi modelli, garantiscono accelerazioni rapide e capacità di affrontare pendenze notevoli.

Caratteristiche principali

Entrambi i modelli presentano la rivoluzionaria sospensione duale ShockMaster™, che offre un assorbimento degli urti senza precedenti, migliorando la qualità di guida urbana. Il NAVEE S60, con un motore da 1000W e una batteria al litio da 48V, raggiunge un'autonomia di 60 km e un'inclinazione massima del 24%. Il NAVEE S40, con un motore da 700W e una batteria da 36V, è pensato per gli spostamenti urbani quotidiani, con un'autonomia di 40 km.

La sicurezza è una priorità per NAVEE, che ha dotato il modello S60 di un sistema di frenata tripla con freni E-ABS posteriori e freni a tamburo anteriori e posteriori. Entrambi i modelli utilizzano pneumatici tubeless da 10 pollici per un eccellente assorbimento degli urti e una maggiore resistenza alle forature.

Connettività e funzioni intelligenti

I monopattini integrano la rete Find My di Apple, permettendo un tracciamento facile e sicuro. Il cruscotto con schermo sospeso fornisce informazioni essenziali, mantenendo i conducenti sempre informati durante il viaggio.

Disponibilità e Prezzi

I NAVEE S40 e S60 saranno disponibili in Italia a partire dalla fine di maggio, con un prezzo consigliato rispettivamente di 599 e 799 euro. Saranno acquistabili presso i negozi Unieuro e alcuni punti vendita Euronics, sia online che offline.

Con l'introduzione dei modelli S40 e S60, NAVEE conferma il suo impegno nell'innovazione della mobilità elettrica, offrendo soluzioni sostenibili, sicure e all'avanguardia per la mobilità urbana.