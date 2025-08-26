Gemini sbarca su Android Auto: novità per guida e interfaccia
Il nuovo assistente AI promette percorsi più intelligenti, ricerca veloce di luoghi vicini e un look dai colori meno saturi.
Sappiamo già che Gemini arriverà presto su Android Auto, e quando il rollout prenderà il via porterà con sé un upgrade interessante: l’accesso alla posizione precisa del veicolo.
La novità è stata individuata dal team di 9to5Google, nascosta nel codice della versione beta più recente dell’app Android Auto (v15.1). Dalle stringhe analizzate sembra che gli utenti potranno scegliere, nelle impostazioni di Android Auto, se condividere o meno i dettagli esatti della propria posizione.
I vantaggi di concedere a Gemini l’accesso completo alla geolocalizzazione sono evidenti: dalla navigazione da A a B fino alla possibilità di ricevere suggerimenti su luoghi vicini, come distributori di benzina o le migliori caffetterie della zona.
Certo, queste operazioni si possono già svolgere con Google Maps su Android Auto, ma se si desidera il supporto del controllo vocale e un pizzico di assistenza extra basata sull’intelligenza artificiale, Gemini potrà esprimere al meglio il suo potenziale solo conoscendo in tempo reale la posizione dell’auto.
Gemini sta sostituendo Google Assistant in tutte le app e i dispositivi dell’ecosistema Google e, stando ad alcuni indizi lasciati dagli executive durante l’evento di lancio di Pixel 10, il nuovo assistente dovrebbe arrivare su Android Auto entro la fine dell’anno.
Abbiamo già visto un’anteprima di come Gemini potrebbe apparire sui cruscotti digitali delle auto, e in gran parte l’esperienza sarà la stessa disponibile su smartphone, solo adattata a uno schermo più grande.
Nel frattempo, il team di Android Authority ha scovato un’altra novità nel codice della più recente versione di Android Auto: una palette di colori meno vivace, con tonalità meno sature e un colore primario ricavato direttamente dallo sfondo selezionato.
Non è escluso che l’arrivo di Gemini e le nuove opzioni cromatiche vengano rilasciati contemporaneamente, ma per capire come si integreranno con l’interfaccia attuale bisognerà attendere l’inizio del rollout ufficiale da parte di Google.
Nato nel 1995 e cresciuto da due genitori nerd, non poteva che essere orientato fin dalla tenera età verso un mondo fatto di videogiochi e nuove tecnologie. Fin da piccolo ha sempre esplorato computer e gadget di ogni tipo, facendo crescere insieme a lui le sue passioni. Dopo aver completato gli studi, ha lavorato con diverse realtà editoriali, cercando sempre di trasmettere qualcosa in più oltre alla semplice informazione. Amante del cioccolato fondente, continua a esplorare nuove frontiere digitali, mantenendo sempre viva la sua curiosità e la sua dedizione al settore.