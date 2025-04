Amazon sfida Starlink: i satelliti Kuiper pronti al lancio, ufficiale la data

La nuova corsa allo spazio si fa sempre più accesa: Amazon ha annunciato che lancerà i primi satelliti del progetto Kuiper il 9 aprile, con l’obiettivo di sfidare direttamente Starlink di SpaceX nella fornitura di internet ad alta velocità via satellite.

Il lancio inizierà con 27 satelliti – i primi di circa 3.200 previsti – e avverrà alle 18:00 italiane, condizioni meteo permettendo. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: iniziare a offrire il servizio agli utenti entro la fine del 2024.

Proprio come Starlink, anche Project Kuiper sarà un servizio globale. Amazon promette di portare "internet veloce e a bassa latenza praticamente ovunque nel mondo". Per completare il piano di distribuzione serviranno circa 80 lanci, ma l’azienda assicura che il servizio sarà disponibile entro il 2025.

I primi due prototipi erano stati inviati nello spazio a ottobre 2023, ma i nuovi modelli KA-01 (Kuiper Atlas 1), che saranno lanciati a bordo di un razzo Atlas V, sono un notevole passo avanti: migliori antenne, processori più potenti e un rivestimento speciale chiamato “dielectric mirror film” pensato per ridurre l’inquinamento visivo per gli astronomi.

Quanto sarà veloce la banda larga?

(Image credit: Amazon)

Amazon ha dichiarato che l'obiettivo principale di Project Kuiper è offrire "banda larga veloce e accessibile alle comunità di tutto il mondo che oggi non sono servite dalle tradizionali opzioni di connettività". Questo vale sia per i Paesi in via di sviluppo sia per le aree rurali di nazioni come Stati Uniti e Regno Unito, dove l'azienda punta a competere con Starlink offrendo un'alternativa economica.

Nella fase iniziale del progetto sarà necessario acquistare uno dei tre terminali (o antenne) per connettersi ai satelliti in orbita bassa. Il modello più compatto offrirà velocità fino a 100 Mbps, quello intermedio fino a 400 Mbps e il più grande – pensato per aziende e enti pubblici – potrà raggiungere velocità fino a 1 Gbps.

Naturalmente, quei "fino a" vanno presi con cautela: sarà necessario attendere i primi test reali per avere un'idea concreta delle prestazioni. A titolo di confronto, Starlink nei nostri test ha fornito circa 71 Mbps in download e 15 Mbps in upload, rientrando nel range promesso di 25-100 Mbps.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Amazon non ha ancora rivelato i prezzi, ma ha assicurato che la "convenienza economica" sarà un principio fondamentale, paragonando la strategia commerciale a quella di dispositivi come Echo Dot e Fire TV Stick. In futuro è prevista anche una funzione di connessione diretta a smartphone e tablet, ma non è ancora stata confermata una finestra di lancio.

Per ora, l'obiettivo è mandare i primi satelliti in orbita: se tutto andrà secondo i piani, il primo lancio sarà completato entro la prossima settimana.