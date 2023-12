FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set con Wi-Fi 6: connessione veloce e sicura in tutta la casa

Lo scorso 21 dicembre AVM ha presentato il suo nuovo kit FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN composto da un FRITZ!Powerline 1240 AX e un FRITZ!Powerline 1210.

Questo sistema estende la rete locale in modo facile e sicuro con un Powerline gigabit e la moderna tecnologia Wi-Fi 6. Il punto di accesso Wi-Fi 6 integrato permette di collegare alla rete locale tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, TV o console di gioco semplicemente premendo un pulsante.

Il Powerline gigabit con velocità fino a 1.200 Mbit/s e la tecnologia MIMO 2 x 2 assicurano connessioni stabili, portate ampie e velocità di trasferimento dati elevate per applicazioni con uso intensivo di banda larga, mantenendo basso il consumo di energia. Il kit è ideale anche per scenari complessi come gaming, streaming video in 4K e connessioni NAS ed è disponibile in Italia al prezzo suggerito al pubblico di 169 euro.

Perfetto per le reti domestiche

Il FRITZ!Powerline 1240 AX è perfettamente compatibile con la rete Mesh del FRITZ!Box e raggiunge velocità fino a 1.200 Mbit/s sulla linea elettrica e fino a 600 Mbit/s tramite Wi-Fi 6 sulla banda da 2,4 GHz.

Grazie a FRITZ!OS e alla rete Wi-Fi Mesh è possibile integrare il FRITZ!Powerline 1240 AX nella rete locale semplicemente premendo un pulsante che consente di creare una rete Wi-Fi con altri prodotti FRITZ!. Le impostazioni del FRITZ!Box vengono acquisite automaticamente e sincronizzate in modo permanente. Queste comprendono tutte le impostazioni Wi-Fi, come ad esempio la rete Wi-Fi selezionata, il canale radio, la password della rete Wi-Fi e l'accesso ospite Wi-Fi. In combinazione con Wi-Fi 6, l'utente ha a disposizione una potente rete Wi-Fi Mesh con massime prestazioni per navigazione, riproduzione di video, gaming e smart working.

Inoltre, con il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set è possibile connettere i dispositivi collegabili in rete tramite rete Wi-Fi o porta LAN gigabit. La tecnologia Powerline gigabit conforme allo standard HomePlug AV con MIMO 2 x 2 garantisce connessioni Powerline stabili e, grazie all'utilizzo di MIMO e Diversity, raggiunge velocità di trasferimento fino a 1.200 Mbit/s sulla linea elettrica esistente.

Facile e sicuro

Il kit FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN non è solo affidabile e potente, ma anche estremamente facile e sicuro. FRITZ!Powerline 1240 AX va semplicemente inserito nella presa di corrente, mentre il FRITZ!Powerline 1210, incluso nel set, si collega al FRITZ!Box tramite cavo LAN.

La particolarità del set è la crittografia individuale impostata di fabbrica. Grazie alla crittografia AES a 128 bit, il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set si collega alla rete locale in modo sicuro automaticamente ed è subito pronto per l'uso. Con la massima sicurezza della crittografia WPA3. la facilità di collegamento di dispositivi wireless tramite WPS (Wi-Fi Protected Setup) e la potente tecnologia Wi-Fi 6, il FRITZ!Powerline 1240 AX WLAN Set offre il massimo in termini di comfort e flessibilità per la navigazione wireless.

In sintesi