RTX 5060 Ti: prezzi confermati, ma c’è un dettaglio che fa discutere

Sembra che Nvidia manterrà prezzi simili per le nuove RTX 5060 Ti, proposte in due versioni da 8GB e 16GB, proprio come avvenuto con le attuali RTX 4060 Ti. Secondo indiscrezioni provenienti dal forum cinese Board Channels, le nuove GPU dovrebbero avere un prezzo identico o molto vicino a quello dei modelli precedenti.

Attualmente, la RTX 4060 Ti da 8GB viene venduta a circa 399 dollari (ovvero circa 370 euro), mentre la versione da 16GB si aggira intorno ai 499 dollari (circa 460 euro). Le nuove RTX 5060 Ti, secondo queste fonti, dovrebbero rientrare nello stesso intervallo di prezzo, salvo eventuali lievi differenze.

Nvidia dovrebbe annunciare le nuove schede nelle prossime settimane come parte della nuova generazione basata su architettura Blackwell. Anche se non ci si aspetta un calo di prezzo significativo, eventuali piccoli aggiustamenti non sono da escludere.

(Image credit: Future / John Loeffler)

Vale la pena sottolineare che le informazioni provenienti da Board Channels dovrebbero essere accolte con cautela. Sebbene non sia una fonte da escludere del tutto, la sua affidabilità è variabile e il linguaggio utilizzato nel post originale risulta piuttosto vago, anche a causa di possibili difficoltà di traduzione.

Tuttavia, considerando l’approccio adottato finora da Nvidia con i prezzi della linea Blackwell, non sembrano esserci indicazioni di aumenti significativi. La RTX 5070, ad esempio, ha mantenuto lo stesso prezzo della RTX 4070, mentre la RTX 5080 è arrivata sul mercato con un prezzo inferiore rispetto al suo predecessore. Un’eccezione è rappresentata dalla RTX 5090, che ha visto un forte incremento di prezzo, giustificato però da caratteristiche specifiche legate al segmento delle GPU per l’intelligenza artificiale.

L’ipotesi di mantenere prezzi simili a quelli della serie precedente per le RTX 5060 Ti appare dunque plausibile. Nvidia si troverebbe nuovamente nella situazione di dover proporre un modello con 16GB di memoria video a un prezzo comparabile a quello della serie xx70, che offre invece 12GB. Questo scenario potrebbe influenzare le scelte aziendali, al fine di mantenere un equilibrio percepito tra caratteristiche tecniche e costo.

Naturalmente, è sempre possibile che Nvidia modifichi i propri piani poco prima del lancio ufficiale. Se dovesse avvenire, ci si augura che la scelta vada incontro alle aspettative dei consumatori, magari con un leggero ribasso per rendere le GPU della serie Blackwell ancora più competitive sul mercato.

Secondo le indiscrezioni più recenti, le nuove RTX 5060 Ti dovrebbero arrivare a metà mese, con una presentazione prevista per il 15 aprile e l’uscita fissata per il giorno successivo, il 16 aprile. Non ci sono ancora informazioni affidabili sul prezzo del modello base RTX 5060, che potrebbe essere annunciato successivamente, intorno a metà maggio. In ogni caso, i segnali che indicano un lancio imminente di queste schede grafiche si stanno moltiplicando.