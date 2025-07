Nvidia N1X, il chip ARM con 6144 core come una RTX 5070

Ricordate il presunto processore Nvidia che aveva alimentato molte voci lo scorso anno? A quanto pare, ora è emerso in un leak di benchmark, rivelando alcuni dettagli tecnici rilevanti.

Secondo quanto riportato da Tom’s Hardware, il chip in questione, chiamato N1X e basato su architettura Arm (come i processori Snapdragon X di Qualcomm), è stato individuato in un test su Geekbench, nello specifico per il benchmark OpenCL (grafica), dove ha totalizzato un punteggio di 46.361.

Questo risultato, al momento, ha un valore piuttosto limitato. Si tratterebbe infatti di un sample ingegneristico iniziale del N1X e, in ogni caso, Geekbench non è tra i benchmark più indicativi per misurare le prestazioni grafiche.

L’aspetto più interessante riguarda invece le specifiche trapelate. Secondo quanto indicato (da prendere con cautela), il N1X dovrebbe disporre di 20 core, organizzati in due cluster da 10 core ciascuno. Inoltre, viene riportata la presenza di una GPU integrata con 48 Streaming Multiprocessors, pari a 6.144 CUDA core.

Una dotazione che colpisce: chi conosce le schede grafiche Nvidia noterà che si tratta di una configurazione simile a quella di una GPU di fascia media attuale, più precisamente la RTX 5070, che presenta proprio lo stesso numero di core.

(Image credit: Nvidia)

Quindi, potremmo trovarci di fronte a un chip compatto per il mercato consumer, destinato a laptop economici o dispositivi portatili, in grado di offrire le stesse prestazioni della potente RTX 5070? In breve, no. Tuttavia, il N1X sembra comunque delinearsi come una soluzione promettente, in grado di attirare l’attenzione della concorrenza.

Il motivo per cui non si possono trarre conclusioni sulle prestazioni solo dal numero di core GPU è semplice: il chip non si avvicina minimamente alla RTX 5070 nel benchmark in questione. Oltre al conteggio dei core, entrano infatti in gioco altri fattori determinanti.

Tra questi figurano la frequenza di clock e l’alimentazione della GPU, elementi che differenziano nettamente una grafica integrata come quella del N1X da una scheda video desktop dedicata. A ciò si aggiungono i limiti di banda, dovuti al fatto che il chip utilizza la memoria di sistema anziché una VRAM dedicata, rendendo più difficoltosa la gestione dei carichi grafici.

Nonostante ciò, il N1X potrebbe comunque rivelarsi un’ottima soluzione all-in-one. Ma al momento è difficile fare stime concrete sulle sue reali prestazioni grafiche, soprattutto considerando che il benchmark trapelato non fornisce indicazioni affidabili in tal senso.

Tom’s Hardware sottolinea inoltre un dettaglio interessante: le specifiche emerse corrisponderebbero a quelle del “superchip” GB10 di Nvidia, pensato per le prestazioni AI di fascia alta e considerato un passo verso i micro supercomputer. Non sarebbe da escludere, quindi, che Nvidia possa proporne una variante destinata al mercato consumer, ad esempio per mini PC o notebook, con particolare interesse da parte dei videogiocatori per un possibile impiego nei dispositivi portatili.

Per ora, però, si resta nel campo delle indiscrezioni. Se le voci precedenti si rivelassero fondate, il nuovo processore consumer di Nvidia potrebbe essere annunciato entro la fine dell’anno, con un lancio previsto nei primi mesi del 2026.