Possibile bug di Windows 11 con le GPU Nvidia affossa le performance di Assassin's Creed Shadows, mettendo in ginocchio persino una RTX 5090

L'aggiornamento di ottobre di Windows 11 potrebbe aver introdotto un fastidioso bug nel gaming.

Colpisce le GPU Nvidia e il Team Green ha rilasciato in fretta un hotfix la scorsa settimana.

Tuttavia, non avevamo realizzato quanto fosse grave il bug, e i test mostrano che il calo del frame rate può essere enorme: in Assassin's Creed Shadows, rallenta le prestazioni dal 33% al 50%.

Nvidia ha rilasciato un fix d'emergenza la scorsa settimana per un problema potenzialmente causato dall'aggiornamento di ottobre di Windows 11, e ora disponiamo di alcuni test che sottolineano quanto fosse grave questo bug in termini di frame rate in alcuni giochi.

In particolare, in un gioco. Digital Foundry ha eseguito dei test con Assassin's Creed Shadows, un titolo che era stato segnalato da molti gamer su Windows 11 i quali lamentavano che la patch di ottobre di Microsoft (KB5066835) stesse rallentando seriamente i frame rate.

E questi rapporti non stavano esagerando, stando ai benchmark di Digital Foundry, che hanno rilevato che i frame rate in Assassin's Creed Shadows sono rallentati di almeno il 33% e fino al 50% o più nei casi peggiori.

Questo è avvenuto su un PC da gaming con un processore Ryzen 7 9800X3D abbinato a una scheda grafica Nvidia RTX 5090. È stata fornita la prova tramite screenshot di un caso in cui questa potentissima GPU è stata ridotta a 34 frame al secondo (4K DLSS Quality) con la patch applicata, tornando a 72 fps senza le catene dell'aggiornamento di ottobre.

Nvidia ha omesso di specificare quali giochi fossero interessati e avessero richiesto l'hotfix d'emergenza per essere salvati, ma è abbastanza chiaro che Shadows fosse uno di questi. Digital Foundry osserva che Counter-Strike 2 sembra essere un altro titolo che subisce un calo in termini di frame rate e stuttering.

Analisi: un bug misteriosamente vago e piuttosto fastidioso

(Image credit: Future / John Loeffler)

Questa è davvero una faccenda strana, e non ha aiutato il fatto che Nvidia sia stata vaga nel parlare di questo bug, limitandosi a dire che ostacola le prestazioni di gaming con alcuni titoli, senza specificare quali giochi o quali tipi di problemi di performance vengano causati.

È davvero illuminante vedere test come questo rivelare che l'impatto sulle prestazioni è così grande, almeno per Assassin's Creed Shadows: si tratta di un difetto che può letteralmente mettere in ginocchio la RTX 5090, come si vede chiaramente illustrato. Povera una GPU Nvidia meno potente.

Almeno è disponibile un fix, anche se bisogna trovarlo e installarlo manualmente (sul sito di Nvidia) – e bisogna tenere a mente che si tratta di una versione beta. Tuttavia, la soluzione completamente testata e definitiva verrà distribuita con il prossimo rilascio dei driver di Nvidia.

Se non sei disposto a scaricare una versione beta – e capirei il perché, dato che si tratta pur sempre di un software non garantito al cento per cento che non causi ulteriori problemi – una soluzione alternativa suggerita è disattivare la funzione Resizable Bar (nel BIOS). Questo non attenua completamente il rallentamento causato dall'aggiornamento di ottobre, ma stando ai rapporti su Reddit, minimizza il calo dei frame rate.

La vera domanda è: cosa ha causato questo problema? Nvidia suggerisce indirettamente che sia colpa di Microsoft, affermando che il problema si verifica "dopo l'aggiornamento a Windows 11 ottobre 2025 KB5066835" – anche se non è un'accusa esplicita. Non esclude un problema nei driver del Team Green che è stato in qualche modo esposto dalle modifiche apportate da Microsoft nel suo aggiornamento (le GPU AMD o Intel, dopotutto, non sono interessate).

Semplicemente non conosciamo la causa principale e, nel complesso, si tratta di uno stato di cose tutt'altro che ideale. È possibile che siano necessarie indagini più approfondite da parte di Microsoft o Nvidia, o addirittura di entrambe le aziende. In ogni caso, ho contattato Microsoft per vedere se l'azienda può far luce sul motivo di quanto accaduto e aggiornerò questo articolo se riceverò una risposta.