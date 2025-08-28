AMD prepara la sfida a RTX 5090 con la sua nuova GPU top

Un nuovo rumor ha svelato i presunti piani di AMD per la sua prossima generazione di schede grafiche, confermando ancora una volta l’intenzione di tornare a competere nella fascia alta del mercato.

Con RDNA 4, AMD aveva infatti rinunciato all’high-end, fermandosi alla fascia medio-alta con la RX 9070 XT. Ma secondo le indiscrezioni, con RDNA 5 – o UDNA, come potrebbe essere chiamata – la compagnia non avrebbe intenzione di fare lo stesso.

Come riporta Wccftech, il noto leaker Kepler ha condiviso alcune informazioni sul forum di Anandtech, rivelando che la GPU di punta RDNA 5 potrebbe avere 96 Compute Units (CU). La gamma dovrebbe poi scalare verso il basso con modelli dotati di 40 CU, 24 CU e 12 CU, coprendo rispettivamente la fascia media e bassa.

Queste informazioni trovano un appoggio indiretto anche nelle teorie di ZhangZhonghao, altro leaker regolare del forum cinese Chiphell, secondo il quale la lineup comprenderà una GPU “extra-large” (il modello flagship di fascia alta), seguita da varianti medium, small e tiny, ossia le soluzioni di fascia media e entry-level.

(Image credit: Shutterstock / DC Studio)

Ovviamente, è bene prendere tutto con le pinze: anche se i rumor fossero fondati – basati sul diagramma condiviso da Kepler e sulla teoria parallela da Chiphell – potrebbero riflettere soltanto i piani attuali di AMD, destinati a cambiare in futuro.

Ma quanto potente potrebbe essere una scheda grafica RDNA 5 con 96 Compute Units? Si tratta di un numero inferiore rispetto a un precedente leak che parlava di 154 CU, ma la questione è complessa: le prestazioni dipenderanno da molte variabili, incluse le novità architetturali, la gestione della cache (che, secondo Kepler, potrebbe ricevere aumenti significativi) e l’efficienza complessiva del design.

Tutti i rumor, in ogni caso, indicano che AMD stia preparando modifiche radicali per la prossima generazione di Radeon, al punto che l’architettura potrebbe essere ribattezzata UDNA anziché RDNA 5. La “U” starebbe per “unified”, a rappresentare l’unione di RDNA (gaming) e CDNA (data center) sotto un’unica architettura: una mossa che, se confermata, segnerebbe un cambiamento enorme nella strategia GPU dell’azienda.

Alla luce di questo, ha senso pensare che AMD stia pianificando di proporre una vera flagship di fascia alta, in grado di competere direttamente con le schede top di Nvidia GeForce. Parlare oggi delle specifiche di una possibile RX 10090 XT è prematuro: si tratta di dati ancora fluidi e soggetti a cambiamenti, considerando che i nuovi prodotti Radeon non dovrebbero arrivare prima della fine del 2026, se non addirittura nel 2027.

Quello che sembra sempre più probabile è che AMD punti a offrire una rivale credibile per la RTX 5090, come già suggerito da precedenti stime prestazionali. Certo, entro allora Nvidia potrebbe avere già pronta una RTX 6090, o persino lanciare una RTX 5090 Super per non farsi superare, anche se ciò rischierebbe di ridurre le scorte di chip destinati alle più redditizie GPU per l’intelligenza artificiale.

In ogni caso, l’obiettivo di AMD appare chiaro: realizzare una GPU di nuova generazione estremamente potente, pensata per i giocatori enthusiast disposti a spendere cifre elevate. Se questi rumor si concretizzeranno, Nvidia sarà costretta a prestare attenzione – soprattutto se AMD riuscirà a posizionarsi con un prezzo più aggressivo, impresa tutt’altro che impossibile visto quanto Team Green chiede oggi per le sue schede GeForce di punta.