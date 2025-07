Potrebbe essere un buon momento per acquistare una AMD RX 9070 XT, considerando il recente calo di prezzo di questa scheda grafica. Secondo quanto riportato dal canale YouTube Moore’s Law is Dead (MLID), che analizza spesso il mercato hardware, il prezzo della RX 9070 XT è sceso notevolmente, avvicinandosi al prezzo consigliato al pubblico.

MLID segnala infatti che il costo della RX 9070 XT è passato da quasi 900 euro circa a circa 700 euro, una cifra più vicina al prezzo di listino raccomandato, pari a 600 euro. Una tendenza simile è visibile anche in altri mercati europei, dove si sono registrati ribassi importanti.

Tuttavia, da alcune fonti nel settore retail, emerge anche uno scenario meno positivo: questi prezzi bassi sarebbero solo temporanei. Il calo sarebbe dovuto alle vendite estive più lente, come spesso accade in questo periodo dell’anno. Le fonti contattate da MLID sostengono che il prezzo potrebbe scendere ancora leggermente, ma con ogni probabilità si stabilizzerà presto su questi livelli.

Guardando al quarto trimestre del 2025, potrebbero verificarsi aumenti di prezzo significativi. Oltre alle classiche dinamiche stagionali legate agli acquisti natalizi, si prevede un aumento della domanda dovuto alla necessità, per molte aziende, di aggiornare il proprio parco macchine in vista del fine supporto di Windows 10 a ottobre 2025. Questo spingerà numerose realtà ad acquistare nuovi PC compatibili con Windows 11, alimentando ulteriormente la domanda di schede video e componenti hardware in generale.

Un altro elemento critico è l’esaurimento, previsto per il terzo trimestre del 2025, delle scorte di componenti acquistate prima dell’introduzione di dazi. Questo potrebbe incidere negativamente sulla disponibilità e far lievitare ulteriormente i prezzi delle GPU, inclusa la RX 9070 XT.

Prezzi in aumento: cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Secondo le analisi di Moore’s Law is Dead, basate su numerose conversazioni con fonti nel mondo della distribuzione e della vendita al dettaglio, si prevede un possibile aumento dei prezzi compreso tra il 10% e il 30% su diversi prodotti tech, comprese le GPU. Si tratta di una stima ampia, ma supportata da una logica coerente che tiene conto di dinamiche di mercato e disponibilità future.

Tornando alla RX 9070 XT, chi sta valutando l'acquisto di una scheda video di fascia medio-alta per il gaming in 1440p o 4K, potrebbe trovare luglio il momento ideale per acquistare. Inoltre, è stato confermato che la scheda è oggi quasi il 10% più veloce rispetto al momento del lancio, grazie agli aggiornamenti apportati da AMD ai driver grafici.

Questo rende la RX 9070 XT un'opzione ancora più interessante, soprattutto considerando che il prezzo attuale potrebbe essere il più basso dell’anno. Sebbene sia ancora leggermente superiore al prezzo consigliato, rimane comunque molto più economica rispetto alla concorrente Nvidia RTX 5070 Ti, risultando in una scelta più conveniente nel rapporto qualità-prezzo.

Parlando proprio della RTX 5070 Ti, MLID segnala che anche questa scheda sta vendendo bene, con alcuni rivenditori che riportano volumi di vendita simili a quelli della RX 9070 XT. Tuttavia, in altri casi AMD risulta ancora in vantaggio, un segnale positivo considerando che, nel mercato globale delle GPU desktop, l’azienda è ancora distante da Nvidia in termini di quote.

Infine, per chi spera in offerte per il Black Friday, non è il caso di aspettarsi forti ribassi sulle schede grafiche, che raramente subiscono sconti significativi in quell’occasione. Meglio monitorare il Prime Day imminente, che potrebbe offrire opportunità più concrete per ottenere un buon prezzo.