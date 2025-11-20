Nvidia corre ai ripari con un fix per le GPU: la colpa è dell'aggiornamento di Windows 11 di ottobre che rallenta i giochi

Le GPU Nvidia stanno riscontrando problemi dall'aggiornamento di Windows 11 di ottobre

La patch di Microsoft ha rallentato le prestazioni di alcuni giochi per PC

Nvidia ha implementato un hotfix d'emergenza per risolvere questi problemi

I possessori di GPU Nvidia che nell'ultimo mese hanno riscontrato problemi di lentezza in alcuni giochi, hanno ora a disposizione una soluzione per questi cali di performance su Windows 11.

Stando a quanto riportato da Windows Latest, Nvidia ha appena rilasciato un hotfix (una correzione rapida) — al di fuori del suo normale ciclo di aggiornamenti dei driver grafici — che risolve i livelli di "prestazioni ridotte" in alcuni giochi in seguito alla patch di ottobre di Windows 11 (nome in codice KB5066835). Questo problema si verifica solo con una parte dei titoli e Nvidia è rimasta vaga sul significato esatto di "prestazioni ridotte", ma si presume che si tratti di cali di frame rate e, di conseguenza, di un'esperienza di gioco meno fluida.

Chiaramente, il fatto che un fix di emergenza sia stato rilasciato in fretta e furia indica che Nvidia considera la questione come un problema urgente. Se avete riscontrato problemi di rallentamento nei giochi per PC dopo l'aggiornamento di Windows 11 del mese scorso (o anche di questo mese), potreste voler installare subito questa patch, ma, come vedremo, ci sono delle avvertenze legate a un hotfix.

Analisi: patch subito o meglio aspettare?

Come precisa Nvidia, un hotfix viene distribuito in fretta per un bug fastidioso che sta causando problemi ai gamer con una GPU GeForce e, come tale, ha avuto un ciclo di test e QA (controllo qualità) molto più breve. In altre parole, potrebbe essere problematico, proprio come qualsiasi aggiornamento beta (ad esempio, un aggiornamento facoltativo di Windows 11).

Questa correzione sarà inclusa nella prossima versione completa dei driver Nvidia in una forma più ampiamente testata, quindi se non notate problemi importanti con i vostri giochi e la vostra GPU Nvidia, la cosa migliore da fare è semplicemente aspettare quei driver. Dopotutto, non tarderanno ad arrivare.

Tuttavia, se state riscontrando problemi di performance che vi causano seri disagi, allora sì, l'hotfix è probabilmente la mossa giusta. Anche se ci fossero effetti collaterali non intenzionali dovuti a questa patch, è probabile che non saranno peggiori dei gravi cali di frame rate. I primi feedback su Reddit suggeriscono che questa correzione ha effettivamente posto rimedio a frame rate inferiori alle aspettative in alcuni giochi (viene menzionato Assassin's Creed Shadows), ma non ha risolto i problemi segnalati di flickering del monitor (lo schermo che diventa nero per un secondo circa), che è presumibilmente un fastidio separato.

Potrebbero esserci anche altri ostacoli in termini di problemi di prestazioni legati ai giochi con questo aggiornamento di Windows 11, dato che Windows Latest fa notare che anche i PC basati su AMD e Intel hanno riscontrato problemi. L'aggiornamento di ottobre ha anche silurato l'Ambiente di Ripristino di Windows (Windows Recovery Environment), che aiuta a tentare un ripristino in caso di errore di avvio, e la stessa Microsoft ha dovuto implementare una patch di emergenza per risolvere tale bug.