Apple sta pensando di fare uno smart ring

Mancano solo quattro giorni all'evento speciale di Apple del 9 settembre 2024, intitolato "It's Glowtime". " E mentre ci aspettiamo nuovi iPhone, AirPods, e Apple Watch, come ci si potrebbe aspettare, il gigante della tecnologia è probabilmente al lavoro su gadget futuri.

Recentemente, Apple ha inviato un sondaggio a utenti selezionati di Apple Watch, chiedendo un feedback sullo smartwatch stesso, su varie caratteristiche, tra cui la durata della batteria, e, cosa più interessante, sull'utilizzo di uno smart ring, secondo quanto riportato da AppleInsider, che ha visionato alcune delle domande.

Anche se si tratta di una prova tutt'altro che concreta, è chiaro che Apple sta almeno prendendo in considerazione l'idea di un anello intelligente, di cui si è parlato più volte con maggiore frequenza. In particolare, questi particolare gadget sono apparsi quando è stato chiesto ai clienti se utilizzassero altri dispositivi indossabili.

(Image credit: Future)

È probabile che Apple utilizzi i risultati come ricerca di mercato per determinare quali altri fattori di forma potrebbero interessarle. Chiedere ai possessori di un Apple Watch di acquistare un anello intelligente non è del tutto sbagliato. Apple ha depositato brevetti relativi agli anelli intelligenti per diversi anni e si vocifera che il gigante della tecnologia entrerà a far parte di questa categoria.

Naturalmente, come per tutti i prodotti futuri, Apple lavora in segreto. Tuttavia, un anello intelligente ha senso, in quanto può offrire un set di funzioni simile a quello dell'Apple Watch , ma raddoppiando il monitoraggio della salute e dell'attività fisica e fornendolo in una versione che potrebbe essere più adatta ad alcuni clienti.

(Image credit: Apple)

Sebbene l'Apple Ring non abbia uno schermo, potrebbe durare più giorni senza bisogno di essere ricaricato. Si pensi all'Oura Ring o al Galaxy Ring: entrambi offrono una durata della batteria di più giorni.

Un Apple Ring potrebbe anche aiutare l'utente a disconnettersi ed evitare di accedere a un altro dispositivo con schermo. Considerando che Galaxy Ring di Samsung offre un tuch, Apple potrebbe estendere la funzionalità Double Tap di Series 9 e Ultra 2 - e di Vision Pro - a uno smart ring, consentendo di controllare un altro dispositivo con esso.

Naturalmente, nulla è ufficiale finché Apple non lo rende tale, ed è probabile che un anello intelligente a marchio Apple non sia ancora prossimo all'uscita. Dopo tutto, non ce lo aspettiamo al prossimo evento Apple, ma è chiaro che gli anelli intelligenti sono almeno sul radar del marchio.