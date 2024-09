Apple Watch 10, l'autonomia non migliora purtroppo

Apple ha annunciato l'Apple Watch Series 10 in occasione dell'evento iPhone 16, e ci sono molte cose che mi piacciono molto, tra cui il nuovo schermo più grande, il corpo più sottile e il peso ridotto.

Tuttavia, per molte persone, la nuova funzionalità di rilevamento dell'apnea del sonno, Disturbi della respirazione, avrebbe potuto essere il più grande cambiamento. La funzione, che secondo quanto riferito sarà presto certificata dalla FCC, controlla i segni dell'apnea notturna in 30 giorni di monitoraggio del sonno e presenta le informazioni in un rapporto che può essere letto dal medico. Potrebbe aiutare milioni di persone che soffrono di apnea notturna non diagnosticata.

Con la nuova app Vitals di watchOS 11, Apple sembra voler raddoppiare il proprio impegno nei confronti del sonno e dei dati di tracciamento del sonno.

Tuttavia, affinché queste nuove funzioni siano efficaci, gli utenti devono poter indossare l'orologio durante la notte e c'è ancora un grosso ostacolo: la durata della batteria. Non essendo stati annunciati cambiamenti a questo punto, è quasi certo che la durata della batteria sarà ancora di 18 ore scarse".

Quest'anno l'Apple Watch Series 10 ha fatto passi da gigante per quanto riguarda la batteria, con l'introduzione delle funzionalità di ricarica più rapide mai realizzate in un Apple Watch. Secondo quanto riferito, può raggiungere l'80% della capacità della batteria in soli 30 minuti di carica grazie al nuovo design "innovativo" del retro in metallo. In teoria, non è un problema metterlo in carica per 30 minuti prima di andare a letto.

Tuttavia, se lo si carica al massimo alle 21:00, l'orologio sarebbe teoricamente morto entro le 17:00 del giorno successivo. Dovreste ricaricarlo a metà giornata e, se non avete un cavo o 30 minuti a disposizione, vi ritroverete con un inutile pezzo di alluminio al polso. Se lo si carica di prima mattina, potrebbe addirittura morire durante la notte. So che la durata della batteria di Apple tende a superare il valore dichiarato, ma è comunque incredibilmente breve. Se ci si dimentica di caricarlo o si è in giro per la maggior parte della giornata, ci si ritrova con un nuovo specchio nero di 50 mm al polso.

Samsung, che quest'anno ha investito in modo simile nelle funzioni di riposo, ha una batteria di 40 ore. Anche il Google Pixel Watch 3 raggiunge le 24 ore con la modalità di visualizzazione sempre attiva.

Credo che se Apple potesse estendere la durata della batteria a sole 24 ore, aumenterebbe di gran lunga il numero di persone che utilizzano le nuove funzioni per i disturbi respiratori e per i segni vitali sul proprio orologio.. Se l'Apple Watch Ultra 2 di può arrivare a 36 ore, qual è il problema?