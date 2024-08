Manca Copilot su Windows 10? L'Assistente AI può colmare questa lacuna, ma non è esente da problemi

Grazie all'integrazione di Copilot in Windows da parte di Microsoft , conosciamo tutti i chatbot AI, come ChatGPT. Copilot è uno dei chatbot più completi in circolazione, anche se si sceglie il livello gratuito. È possibile utilizzare Copilot per effettuare ricerche sul web utilizzando voce, testo e immagini, generare immagini AI utilizzando DALL-E 3, utilizzare plug-in e persino accedere a GPT 4-Turbo in orari non di punta. Se volete di più, compreso l'accesso prioritario a GPT-4 Turbo e l'integrazione di Copilot con la suite completa diMicrosoft Office , potete acquistarlo per 20 dollari al mese.

Il problema è che l'integrazione completa di Copilot è possibile solo con Windows 11 e con alcuni PC con Windows 10, che attualmente dispongono di Copilot con "funzionalità limitate" in modalità Anteprima.

Naturalmente è sempre possibile utilizzare Copilot in un browser, ma non è neanche lontanamente paragonabile all'esperienza di Windows completamente integrata. Si dà il caso che gli utenti di Windows abbiano a disposizione un'altra soluzione per l'intelligenza artificiale integrata, sotto forma di Ashampoo AI Assistant.

Per 11 dollari (8 sterline, 15 dollari australiani) al mese, Ashampoo offre l'accesso all'intelligenza artificiale in un'app all'interno di Windows. Funziona in Windows 10 (solo a 64 bit) e Windows 11 e presenta alcune caratteristiche interessanti che la distinguono da Copilot (come le scorciatoie da tastiera e le macro). L'applicazione si occupa solo di testo e lo fa in quattro aree principali: traduzione e miglioramento, generazione, analisi e riassunto e chat interattiva.

Tradurre e migliorare

(Image credit: Ashampoo)

In poche parole, AI Assistant può fare tutte le cose che Copilot può fare con il testo, ma è stato impostato per essere più efficiente nella produzione di tipi specifici di testo (post su Facebook, testo per la creazione di siti web, ecc.) grazie a modelli e menu che guidano l'utente attraverso il processo.

Non raggiunge i limiti di utilizzo del GPT-4o (il modello linguistico di grandi dimensioni o LLM su cui si basano molti chatbot), ha tempi di risposta più rapidi e tiene i dati fuori dalle mani di OpenAI per l'addestramento. Con ChatGPT è necessario aprire un account OpenAI per utilizzare il suo LLM, mentre AI Assistant non ne ha bisogno. Inoltre, dispone di scorciatoie da tastiera che aiutano a velocizzare le operazioni ed è possibile creare macro per renderlo ancora più efficiente.

AI Assistant è in grado di estendere, migliorare, accorciare, correggere, parafrasare e generare testo. È in grado di tradurre nella maggior parte delle lingue, utilizzando anche toni diversi, come quello divertente o professionale. Ho chiesto a un madrelingua russo di verificare la qualità delle traduzioni in russo e mi è sembrato soddisfatto dei risultati.

Ho usato AI Assist per generare un post su Facebook e Twitter (l'applicazione non lo chiama X) per un blog che avevo scritto e ha fatto un lavoro abbastanza buono da permettermi di tagliare e incollare il testo, completo di emoji, direttamente nel mio post sui social media.

Modificare il tono del post e rigenerarlo per vedere le differenze è stato molto utile. Se avete bisogno di generare diversi post sui social media al giorno, l'Assistente AI vi semplificherà notevolmente la vita.

Bloccati nel passato

Nella sezione "Interattiva" dell'app è possibile parlare con l'assistente AI come se fosse un chatbot. Volevo testare le sue conoscenze su qualcosa di molto recente, quindi gli ho chiesto di "parlarmi dell'ultima beta di Apple iOS". Mi ha detto che iOS 17 era l'ultima beta ed era ricca di funzioni interessanti e ne ha descritte alcune, il che è strano, dato che l'ultimabeta di è la versione 18...

Confuso, ho chiesto qualcosa di più generale. "Chi è il primo ministro britannico?". Mi ha risposto Rishi Sunak (se ve lo state chiedendo, sto scrivendo questo articolo 25 giorni dopo che Sir Keir Starmer ha assunto la carica di Primo Ministro britannico).

In quel momento ho capito che l'assistente AI viveva nel passato. Chiedete a Copilot o ChatGPT queste cose e saprà darvi le risposte giuste. È emerso che l'ultimo aggiornamento di AI Assistant risale all'ottobre 2023 e sembra che non abbia capacità di ricerca sul web.

Ma che ne dite di qualcosa di più storico? Nessun problema. La domanda "Parlami degli stoici", per esempio, ottiene il tipo di risposta che ci si aspetta: una descrizione decente dello stoicismo, l'antica filosofia greca. Se gli chiedete di scrivere un programma in Python che vi aiuti a introdurre i principi stoici nella vostra vita, il codice vi verrà fornito senza problemi. Chiedetegli di scrivere una poesia sullo stoicismo e ne otterrete una.

Infine, ci sono gli aspetti legati alla creazione di immagini... o alla loro mancanza. AI Assistant semplicemente non ne ha. Copilot ha l'integrazione di DALL-E 3, quindi può generare un numero limitato di immagini AI al giorno a partire dalle vostre richieste.

In breve, Ashampoo AI Assistant riempie un vuoto per chi ha bisogno di generare molto testo ogni giorno. La sua interfaccia è molto più adatta a produrre rapidamente contenuti per l'utente rispetto all'utilizzo di un chatbot gratuito, ma mentre AI Assistant è chiaramente in grado di svolgere tutti i compiti principali che ChatGPT o Copilot possono svolgere, la sua conoscenza degli eventi attuali è fortemente limitata in confronto.

I vantaggi di AI Assistant sono evidenti e giustificano l'abbonamento mensile di 11 dollari, in particolare per gli utenti più assidui di AI che superano i propri limiti sulle piattaforme gratuite, ma per gli utenti occasionali, i chatbot gratuiti o Copilot soddisferanno le vostre esigenze.