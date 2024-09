Ho disdetto l'ordine Pixel 9 Pro Fold per prendere iPhone 16 Pro Max, ecco perché

Il punto è questo: vorrei tanto abbandonare il mio iPhone e passare ad Android, ma ogni volta che sono sul punto di farlo, Apple mi tira indietro.

L'anno scorso ho usato un Samsung Galaxy S23 Ultra per una settimana e mi è piaciuto molto. Ma si trattava di un esperimento e stavo aspettando il lancio dell'iPhone 15 Pro Max. A settembre sono apparsi gli iPhone in titanio e così sono tornato a utilizzare iOS.

Quest'anno è stato diverso, tuttavia, ed è il momento in cui sono stato più vicino a dire addio all'iPhone per sempre, beh, almeno per 12 mesi. Dopo aver visto la presentazione dei nuovi smartphone di punta di Google ad agosto, sono stato immediatamente incuriosito dal Google Pixel 9 Pro Fold. Fino a poco tempo fa la mia idea di telefono pieghevole prevedeva grandi spazi vuoti, protezioni dello schermo che si staccavano e un ingombro notevole, ma tutto è cambiato quando ho tenuto in mano un 9 Pro Fold.

(Image credit: Google)

Nella recensione del Google Pixel 9 Pro Fold, il redattore della divisione americana di Techradar, Philip Berne, ha scritto: "Quando ho mostrato il Pixel 9 Pro Fold ad amici e parenti possessori di iPhone, sono rimasti tutti stupiti, senza dubbio. È il primo pieghevole che sembra... normale, hanno detto tutti. Quanto normale? Non si tratta solo del fatto che il frontale ha le stesse dimensioni e la stessa forma di quello del Pixel 9. La sottigliezza aiuta molto: il Pixel 9 Pro Fold è così sottile che è meno ingombrante del mio iPhone 15 Pro Max se tengo l'iPhone in una custodia".

Potrei anche essere uno dei suoi amici o un membro della sua famiglia, perché è esattamente quello che ho provato dopo pochi minuti con il 9 Pro Fold. Per la prima volta dopo tanto tempo, mi è sembrato di avere tra le mani un'innovazione nel settore della tecnologia di consumo e mi sono sentito di nuovo un bambino. Ovviamente la mia idea di pieghevoli era distorta e ce ne sono molti come l'offerta di Google, ma quando la maggior parte della tecnologia che si usa al di fuori del lavoro è "Progettata da Apple in California", si perde il senso di cosa significhi qualcosa di veramente piacevole da usare. Non è una critica ad Apple, il mio Mac, il mio iPad e il mio iPhone funzionano esattamente come voglio che funzioni la mia tecnologia, ma quando si usano aggiornamenti degli stessi prodotti da quasi 15 anni, a un certo punto si vuole vedere se l'erba del vicino è davvero più verde.

Così ho preordinato un Google Pixel 9 Pro Fold, stavo finalmente per vendere il mio iPhone e provare Android 15 per un anno, ma poi le cose sono cambiate.

Il giorno in cui ho cambiato idea

Il Pixel 9 Pro Fold è stato rilasciato ufficialmente il 4 settembre, ma il mio preordine non è mai arrivato. Ho aspettato pazientemente, entusiasta di provare Google Gemini integrato in Android e di avere il mio primo assaggio di uno smartphone pieghevole con un bellissimo display da 8 pollici. Per qualche motivo il mio preordine continuava a essere rimandato, 5 settembre, 6 settembre, 7 settembre, 8 settembre... E poi è successo: L'evento Apple per l'iPhone 16 del 9 settembre.

Durante l'evento, Apple ha presentato l'iPhone 16 Pro Max insieme al resto della linea iPhone 16. L'hardware è un miglioramento incrementale rispetto al mio 15 Pro Max, ma nell'hands-one dell'iPhone 16 Pro Max, il redattore americano Lance Ulanoff ha scritto: "La domanda è: i cambiamenti piccoli o addirittura invisibili possono dare vita a qualcosa di grande? In base alla mia breve esperienza con l'iPhone 16 Pro Max, direi che la risposta è sì".

Per me non è una questione di hardware: possiedo il miglior iPhone del 2023 ed è ancora una forza a distanza di quasi 12 mesi. È stata invece l'abilità di Apple nell'evento a farmi sentire come se non potessi saltare il primo anno di Apple Intelligence. Certo, avrò accesso all'intelligenza artificiale di Apple sul mio iPad Pro M2 e sul mio MacBook Pro M3 Pro, ma l'iPhone è il cuore dell'ecosistema Apple ed è probabilmente l'esperienza con lo smartphone che definirà il successo di Apple Intelligence.

(Image credit: Apple)

L'intelligenza artificiale è fondamentale per il successo di iOS 18 e dei nuovi iPhone, considerati dal CEO di Apple, Tim Cook, "i primi iPhone costruiti da zero per l'Apple Intelligence". Con gli aggiornamenti incrementali che arriveranno nel corso del prossimo anno, potremo testare le singole funzionalità di Apple Intelligence mentre cuociono nel forno e vedere quanto impatto possono avere sulla nostra vita quotidiana. Spero che almeno uno degli strumenti di intelligenza artificiale di Apple sia utile come Appunti universali, forse la mia funzione preferita di Apple che mi permette di copiare e incollare tra tutti i miei prodotti.

I preordini di iPhone 16 Pro Max sono ora attivi e, ancora una volta, ho un nuovo smartphone Apple da ritirare il giorno del lancio. Sono stato così vicino a fare un salto di qualità in Android, ma i ritardi delle scorte, la paura dell'ignoto e la capacità di Apple di farti sentire FOMO mi hanno riportato indietro. Sono entusiasta di un anno di Intelligenza Apple e non vedo l'ora che Siri sia consapevole sullo schermo per diventare l'assistente personale in tasca che ho sempre desiderato. Tra circa 11 mesi questo ciclo si ripeterà, solo che la prossima volta l'intelligenza Apple sarà meno sconosciuta e Google Gemini potrebbe essere la strada da seguire.