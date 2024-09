Cosa deve fare l’iPhone 16 per riconquistarmi dopo il Pixel 9?

Apple sta per lanciare il nuovissimo iPhone 16 al suo evento "Glowtime" il 9 settembre, e mi sono chiesto cosa potrebbe fare per riconquistarmi. Quando è uscita la gamma Google Pixel 9 sono passato a un Google Pixel 9 Pro. Essendo stato un utente di iPhone per tutta la vita, ero nervoso all'idea di immergermi nelle acque di Android, ma posso dire che alla fine sta andando tutto alla grande. Non c'è dubbio: il mio precedente iPhone era piuttosto vecchio, quindi era da tempo in attesa di un aggiornamento, il che significa che l'asticella era stata fissata molto in basso, ma fortunatamente il Pixel 9 Pro l'ha superata senza problemi, e anche di più.

A dire il vero, dopo la nostra recensione del Pixel 9 Pro, ero solo curioso di scoprire come sarebbe stato un telefono Google Pixel, ed è stato subito evidente che per l'uso quotidiano, c'è ben poco che separa un Google Pixel 9 da un nuovo iPhone. Certo, l'hardware è diverso, il feedback aptico è leggermente diverso e le specifiche della fotocamera sono diverse, ma per l'uso quotidiano è l'esperienza d'uso del telefono che conta di più. I telefoni Pixel hanno il riconoscimento facciale per lo sblocco del telefono, quindi non c'è alcun cambiamento per un utente iPhone, ma hanno anche il riconoscimento delle impronte digitali quando è necessaria una maggiore sicurezza per i pagamenti.

Tutte le app che usavo sul mio iPhone, come Facebook, Threads, X, Instagram, Slack, Gmail, YouTube, ecc. sono disponibili sul Pixel 9 Pro e funzionano esattamente allo stesso modo. I gesti di base per utilizzare il telefono sono abbastanza simili e i miei AirPods Pro funzionano benissimo con un telefono Android.

(Image credit: Google)

Apple Intelligence vs Gemini

C'è però un'area in cui Google e Apple hanno la possibilità di differenziarsi, ed è quella dell'intelligenza artificiale. Google ha battuto Apple sul tempo, introducendo per prima sul mercato il suo assistente AI, chiamato Gemini, ma al momento descriverei l'esecuzione di Gemini come un po' goffa.

È possibile dire al Pixel 9 di usare Gemini invece di Google Assistant, ma ci sono ancora alcune cose che Gemini non può fare, quindi chiede comunque aiuto a Google Assistant, e a volte sembra che i due si stiano contendendo la proprietà del telefono.

Quando dico "Ehi Google, lancia Gemini", l'Assistente Google mi dice che non riesce a trovare Gemini sul telefono e poi inizia a parlarmi delle missioni spaziali del Progetto Gemini! L'unico modo per accedere a Gemini Live (la parte in cui si parla al telefono e lui risponde come un essere umano) è lanciare Gemini e poi toccare il pulsante Gemini Live sul telefono. È un controsenso, ma la mancanza di un'integrazione profonda va oltre: per esempio, non è possibile avviare timer dall'interno di Gemini Live e molte delle funzioni che Google ha mostrato all'evento di lancio, come la ricerca nella casella di posta Gmail utilizzando Gemini Live, richiedono estensioni che non sono ancora state lanciate. In pratica, molto di Gemini Live è "in arrivo". Inoltre, bisogna pagare. Con un nuovo telefono Pixel 9 si ha diritto a un anno di prova gratuita, ma al termine dell'anno l'abbonamento a Gemini Advanced costerà 20 euro al mese tramite un piano Google One AI Premium, che offre alcuni extra interessanti, come 2 TB di spazio di archiviazione.

Sembra quindi che Apple abbia la possibilità di utilizzare l'Apple Intelligence per migliorare Gemini quando lancerà la gamma iPhone 16. Sfortunatamente, non è detto che Apple riesca a far funzionare Gemini al meglio con l'Apple Intelligence. Al momento del lancio, sembra che la linea di iPhone 16, che viene fornita con iOS 18, non avrà alcuna funzione di Apple Intelligence. Dovremo aspettare che arrivino in iOS 18.1 quando verrà lanciato a ottobre (si spera), poi dovremo aspettare fino all'inizio del 2025 per l'esperienza completa di Siri 2.0.

Un tempo confrontavo i telefoni in due modi: in primo luogo in base alle specifiche tecniche, come processore, memoria e fotocamera, ma poi consideravo il sistema operativo e le app e come si sarebbero adattati al mio attuale flusso di lavoro. Al giorno d'oggi trovo che la linea di demarcazione tra i sistemi operativi iOS e Android sia abbastanza sfumata da farli sembrare intercambiabili, quindi ora si tratta di scegliere chi ha la meglio sull'intelligenza artificiale.