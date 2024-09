Con Apple Intelligence sembra di tornare ai temi dell'HomePod

L'evento Glowtime di Apple ha servito una valanga di nuovi prodotti e funzionalità incentrati sull'intelligenza artificiale Apple Intelligence che l'azienda ha pubblicizzato per mesi. Per sapere tutto quello che c'è da sapere, consultate il nostro iPhone 16 Pro hub.

Tuttavia, tra tutte le nuove e imminenti funzioni, il lancio effettivo mi è sembrato familiare. Continuavo a notare come ogni nuova funzione avesse già una controparte in Google, o in OpenAI, o in Meta, o in tutte e tre e altre ancora. Ho una conoscenza più che approfondita di quello che c'è in giro, ma nonostante ciò, la corsa alle funzioni di Apple mi è sembrata più un confronto che un'innovazione, come era solito fare Apple negli anni 2000. La sensazione è stata quella di assistere all'annuncio di Apple dell'altoparlante intelligente HomePod e delle sue successive versioni.

Siri ha lasciato tutti a bocca aperta quando è uscito, aggiungendo una vera potenza all'iPhone e stabilendo uno standard che nessuno avrebbe potuto raggiungere per un po'. Ma quando sono arrivati Google Assistant e Amazon Alexa, improvvisamente Siri non era più così speciale, ma comunque nessuno era entusiasta di usarli con il proprio smartphone come lo erano con Siri. Poi sono arrivati Amazon Echo e Google Home (poi Nest).

Entrambe le aziende hanno investito risorse non solo per realizzare altoparlanti e display intelligenti accattivanti e relativamente economici, ma anche per assicurarsi che i loro assistenti vocali fossero all'altezza del compito, spesso con una migliore elaborazione del linguaggio naturale, una migliore conservazione del contesto e integrazioni di terze parti più profonde di quelle che Siri poteva portare alla ribalta.

Il primo Echo è uscito nel 2014 e il primo Google Home è arrivato due anni dopo. Entrambi hanno rapidamente iterato l'assistente vocale e l'hardware che collega gli utenti ad Alexa e Google Assistant. Il primo HomePod è uscito solo nel 2018 e presentava gran parte della rigidità delle prestazioni che aveva portato a lamentarsi di Siri. L'HomePod, pur essendo tecnicamente impressionante in termini di qualità del suono, non è riuscito a competere con Amazon Echo e Google Home. Entrambi i rivali avevano già consolidato il loro posto nelle case, offrendo altoparlanti intelligenti a prezzi accessibili con ampie funzionalità di assistente vocale che si collegavano a un più ampio ecosistema di dispositivi domestici intelligenti. L'HomePod di Apple era più costoso, limitato e francamente in ritardo. Anche il successivo HomePod Mini poteva solo cercare di eguagliare ciò che era già disponibile da tempo su Amazon e Google.

Apple ha giocato d'anticipo quando ha rilasciato il suo HomePod. (Image credit: Future)

La forte concorrenza di Apple AI

L'Apple Intelligence non ha un ritardo così spaventoso nel rilascio come l'assistente vocale e l'altoparlante intelligente di Apple, ma se si guarda all'elenco delle funzioni AI, si potrebbe ripetere quasi sempre la frase "Google/OpenAI/molti altri l'hanno già fatto". La comprensione avanzata del linguaggio naturale, gli strumenti di editing fotografico e i controlli migliorati per gli smartphone sono già stati annunciati o rilasciati da Google e da altri. Sono il riflesso di un'azienda che sta ancora cercando di colmare il divario lasciato aperto dai suoi rivali dell'intelligenza artificiale. Anche la notizia della partnership di Apple sembra familiare. Incorporare i modelli di OpenAI per dare potere a ChatGPT nelle sue funzioni è una buona idea, che Microsoft e altri hanno già perseguito. Persino Google, con la sua scuderia di modelli di intelligenza artificiale, ha guardato alle capacità di ChatGPT nello sviluppo di funzioni per l'assistente AI Gemini.

Ci sono state solo due idee, una frivola e una forse importante, da parte di Apple che mi hanno colpito per la loro unicità o almeno per la notevole diversità rispetto a quanto visto in precedenza. Le emoji personalizzate di Genmojis sono un'idea carina che non sembra essere altrettanto facile da configurare sui dispositivi di Google. Ma soprattutto, Apple ha sottolineato come l'elaborazione dell'intelligenza artificiale avverrà sul dispositivo e come sfrutterà il suo sistema Private Cloud Compute per favorire la privacy e la sicurezza dei dati. Questo potrebbe essere un punto di forza per i potenziali clienti, anche se limita alcune delle possibilità dell'IA rispetto a un approccio cloud-first. Tuttavia, anche l'elaborazione sul dispositivo come punto di forza di uno smartphone è già stata fatta da Google quando ha presentato il Pixel 9.

Apple Intelligence può portare alcune caratteristiche uniche, ma l'ingresso tardivo dell'azienda e il suo approccio iterativo all'IA suggeriscono che c'è ancora da lavorare. Proprio come l'HomePod ha faticato a farsi strada in un mercato dominato dai concorrenti precedenti, gli strumenti di intelligenza artificiale di Apple - pur avendo il design curato e l'attenzione alla privacy che molti ammirano - sembrano progettati più per adeguarsi a ciò che gli altri stanno già facendo che per spingersi oltre. Un tempo Apple era il palcoscenico della prossima moda tecnologica, ma ci vorrà ben altro che divertenti emoji personalizzate per riconquistare questa posizione.