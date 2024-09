Apple Intelligence giustifica il salto a iPhone 16? Ecco i dubbi

Cosa spinge ad aggiornare un iPhone? Potrebbe essere un cambiamento rivoluzionario nel design, come la sostituzione dei bordi piatti con le curve o l'introduzione del Face ID. Più probabilmente, si tratta di una caratteristica fotografica come un teleobiettivo decente o l'arrivo della modalità Ritratto che ha trasformato ogni nuovo iPhone 7 Plus in una fotocamera virtuale di livello professionale.

A volte, non sono tanto le caratteristiche a ispirare l'aggiornamento, quanto la FOMO. So che chi ha visto le mie immagini in modalità Ritratto dell'iPhone 7 Plus era così entusiasta che ha guardato con disprezzo il suo probabile iPhone 4s o 5s e ha iniziato quasi subito a cercare le prospettive di permuta e i costi del nuovo dispositivo.

Alla vigilia dell'evento Apple iPhone 16 ("It's Glowtime!"), stavo leggendo l'ultima newsletter di Bloomberg di Mark Gurman, che parla delle speranze di alcuni osservatori del settore smartphone che l'intelligenza di Apple scateni un superciclo di aggiornamenti. Gurman non crede che questo accadrà e io sono propenso a concordare, per lo più.

Il problema dell'intelligenza artificiale, così come viene percepita dalla maggior parte delle persone, non del settore tecnologico, è che si tratta sia di un colosso capace di tutto sia di una scatola nera che non ha alcuna utilità evidente per la vita di tutti i giorni. I consumatori sono indubbiamente incuriositi e inondati dalle possibilità di questi strumenti generativi. Si meravigliano dei video creati da Sora di OpenAI e di come Google Gemini, ChatGPT e Copilot siano in grado di rispondere a domande e riassumere vaste porzioni di testo.

Alcune persone hanno bisogno di queste cose, ma la maggior parte dei consumatori medi e molti milioni di possessori di iPhone probabilmente si chiedono cosa potrebbero fare con questi nuovi strumenti. Qual è lo scopo di una Genmoji? Devo davvero continuare a cancellare zia Mable da ogni foto con una gomma magica dell'Apple Intelligence? L'iPhone 16 Siri è migliore perché fa brillare l'intero schermo dell'iPhone invece di una piccola sfera in basso?

Abbiamo bisogno di una killer app

Ciò che dobbiamo considerare, mentre i consumatori si chiedono se sia giunto il momento di dismettere l'iPhone 15, l'iPhone 14 o l'iPhone 13, è se tutto ciò che arriverà come parte di Apple Intelligence la prossima settimana sarà la killer app.

Come molti nuovi strumenti introdotti da Apple a livello di piattaforma, Apple Intelligence arriverà semplicemente con i nuovi telefoni, proprio come un tempo facevano Apple Journal e Shortcuts. Secondo i miei calcoli, questi due strumenti non sono molto utilizzati e non hanno dato vita ad aggiornamenti.

L'intelligenza Apple, tuttavia, è diversa. È più pervasiva e si estende a Siri, alla messaggistica, alla scrittura di tutti i tipi, all'imaging, alla creazione di immagini e altro ancora. Non tutto questo verrà fornito con i telefoni iPhone 16 quando arriveranno tra qualche settimana (tutti con iOS 18 e, immagino, con Apple Silicon in grado di supportare l'intelligenza Apple).

La mancanza di una completa integrazione dell'intelligenza Apple nei primi tempi potrebbe smorzare l'entusiasmo per gli aggiornamenti.

Vale la pena passare al nuovo modello?

È più probabile, tuttavia, che l'eventuale tsunami di aggiornamenti dell'iPhone 16 sia provocato da scosse più radicate nell'uso a lungo termine dei telefoni Apple, ben costruiti e supportati da tempo. Ci sono persone che utilizzano ancora telefoni iPhone 11 (e potrebbero esserci anche iPhone 7 o iPhone 8 ancora in circolazione). Man mano che il supporto per le piattaforme e le app si esaurisce per alcuni di questi modelli ormai obsoleti, le persone guarderanno alla prossima grande novità.

Tuttavia, se le persone si tengono strette il loro vecchio iPhone perché non possono permettersi l'ultimo modello, potrebbero cercare riduzioni di prezzo, ad esempio, sull'iPhone 14 o 15, o forse anche sull'iPhone SE. Questo presuppone che Apple continui a vendere uno o due modelli precedenti.

Vale la pena ricordare, tuttavia, che i modelli più vecchi non supporteranno l'Apple Intelligence. Attualmente, solo gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max e il potente chip A17 Pro supportano la versione dell'intelligenza artificiale di Apple.

Mi piace quello che vedo in Apple Intelligence e applaudo l'azienda per essere finalmente entrata nel gioco dell'intelligenza artificiale generativa. Non importa che sia in ritardo, perché il gigante tecnologico di Cupertino detiene una posizione di comando nel mercato ed è una pietra di paragone culturale per lo Zeitgeist tecnologico. L'inserimento dell'intelligenza Apple in così tanti nuovi telefoni in una volta sola creerà probabilmente un certo slancio.

I messaggi dei consumatori che possiedono l'iPhone 16 sulla loro esperienza con l'Intelligenza Apple al pubblico interessato e disinteressato scateneranno la FOMO e daranno il via a un ciclo di upgrade più aggressivo, oppure cadranno nel vuoto perché la maggior parte delle persone pensa ancora che l'intelligenza artificiale sia per qualcun altro.

L'assenza di Apple Intelligence di per sé non è probabilmente un motivo per passare all'iPhone 16, almeno non ancora.